Microsoft, Windows 11’deki VPN sorununu çözdü

Teknoloji devi Microsoft, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemleri için önemli yeni güncellemeler yayınladı. Pek çok düzeltme ve iyileştirmeye ev sahipliği yapan bu yazılım güncellemeleri, aynı zamanda Windows 11 kullanıcılarının son zamanlarda oldukça şikayet ettiği VPN hatasını da düzeltiyor.

Microsoft’un yayınladığı yeni güncellemeler şu anda Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları tarafından indirilebilir. KB5037771 güncellemesi Windows 11 23H2 ve 22H2’yi hedefleyerek derlemeleri 22621.3593 ve 22631.3593’e getiriyor. Bunun yanı sıra KB5037770 ise Windows 11 21H2’yi 22000.2960 olarak güncelleniyor.

Yeni Windows güncellemeleri ile can sıkıcı birçok hata çözüldü

Nisan 2024 güncellemesinden sonra Windows 11 kullanıcıları can sıkıcı bir VPN hatası ile karşılaştı. Kullanıcılar sanal özel ağlara bağlantıları ile ilgili sorunlar yaşadıklarını dile getirerek isyan etti. Yakın zaman önce sorunu kabul eden ve hata düzeltmesi için çalıştıklarını dile getiren şirket, son güncellemesiyle birlikte nihayet bu hatayı ortadan kaldırdı.

VPN hatasının yanı sıra aynı zamanda Windows 11 kullanıcılarının şikayet ettiği başka hatalar da çözüme kavuşturuldu. Windows 11 21H2 güncellemesi, kullanıcıların profil fotoğraflarını değiştirmesini engelleyen hatayı giderdi. Bunun yanı sıra bazı durumlarda tarayıcının çökmesine sebep olan IE modundaki bir hata da giderildi.

Yeni güncellemeye rağmen yine de Windows cihazlarda bazı hatalar mevcut kalmaya devam ediyor. Gelen son raporlara göre bazı kullanıcılar Windows 10 işletim sisteminde Copilot kullanırken çoklu monitör kurulumlarında masüstü simgelerinin organizasyonunda hata görüldüğünü ifade etti. Şirketin bu konuda hala çalışmaya devam ettiği ve ilerleyen zamanlarda gelecek yeni bir güncellemeyle bu sorunu da çözüme kavuşturacağı tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra şirket, yeni güncellemeye ilişkin şu önemli bilgiye yer veriyor:

“Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra kullanıcı hesabı profil resminizi değiştiremeyebilirsiniz. Başlat > Ayarlar > Hesap> Bilgileriniz düğmesini seçip Dosya seç’e tıklayarak bir profil resmi değiştirmeye çalıştığınızda, 0x80070520 kodlu bir hata iletisi alabilirsiniz. Bu konuda bir çözüm üzerinde çalışıyoruz ve gelecek bir sürümde bir güncelleştirme sağlayacağız.”

Microsoft’un resmi internet sitesinde yeni Windows güncellemeleri ile ilgili tüm detaylar paylaşıldı. Güncellemelerin öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanıyor: