Microsoft, Windows 11 için Başlat menüsünü yeniden tasarladı

Microsoft, Windows 11'de Başlat menüsünü yeniden tasarladı.

Yaklaşık bir yıldır test edilen yeni tasarım kullanıcılar tarafından olumlu notlarla karşılandı.

Şirket bu sayede menüyü daha kullanışlı ve optimize edilmiş bir hale getiriyor.

Teknoloji devi Microsoft, Copilot+ PC kullanıcıları için çeşitli özellikler duyurdu. Fakat tabiri caizse geleneksel bir bilgisayara sahip olanlar için de yeni özellikler karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de Windows 11 için sunulan Başlat menüsünün artık daha geniş ve daha düzenli bir görünüme kavuşması oluyor.

Şirket, son birkaç ayı Başlat Menüsü’ne yönelik çeşitli yeni yaklaşımları deneyerek geçirdi. Resmi olarak yayınlanacak olan ise 2024 yılının Mayıs ayında yapılan bir testte, yüzen panelli bir Başlat Menüsü’nün görsellerinin ortaya çıkmasıyla keşfedildi. Şimdi beklenen tasarım nihayet görüldü.

Windows 11 için gelen yenilikler duyuruldu

Kullanıcılar bilgisayarını artık cep telefonuyla Phone Link aracılığıyla entegre ettiği sürece mesajlara veya aramalara hızlı bir şekilde erişebiliyor.

iOS ve Android ile uyumlu olan bu araç, yalnızca mesajları ve aramaları senkronize etmekle kalmıyor; aynı zamanda iki cihaz arasında fotoğraf paylaşımına olanak tanıyor. Ayrıca cep telefonu bildirimlerine erişim sağlıyor.

Ancak en büyük gelişme Başlat menüsünde yaşanıyor. Yeniden tasarlanan yapı, biraz daha geniş ve daha düzenli hale getirildi.

Sabit ikonlar üstte görüntülenmeye devam ediyor ve kişiselleştirilebiliyor. Hemen altında muhtemelen devre dışı bırakılabilen Öneriler alanı bulunuyor.

Başlat Menüsü’nün alt kısmında uygulamalar, kullanıcının tercihine göre kategorilere veya alfabetik sıraya göre gruplandırılıyor. Alt çubuk tutuluyor. Kullanıcı profiline erişim sağlıyor. Ayrıca bilgisayarı kapatma, yeniden başlatma, askıya alma ya da kilitleme düğmelerine erişim sunuluyor.

Genel hatlarıyla bakıldığında Başlat menüsünün kullanışlı alanının optimize edildiği, aynı zamanda Microsoft’un da vurguladığı gibi daha özelleştirilebilir hale geldiği izlenimi doğuyor. Yeni Windows 11 Başlat menüsü tasarımı aşağıdaki videoda görülebilir:

Microsoft tüm bunların yanı sıra başka yenilikler de getiriyor. Fotoğraflar uygulamasında dinamik parlaklık kontrolleri sunuluyor. Paint platformunda metin istemlerinden çıkartma üretme aracı geliyor. Aynı zamanda daha fazla yerel metin düzenleme özelliğini destekleyen Not Defteri uygulaması öne çıkıyor.