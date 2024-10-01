Microsoft uyardı: Yeni Windows 11 güncellemesi mavi ekran hatasına yol açıyor

Eylül ayının sonunda Microsoft, Windows 11 için KB5043145 güncelleştirmesini sundu. İsteğe bağlı olarak indirilebilen bu yeni güncelleme, örneğin Edge ve Görev Yöneticisi’ndeki hata düzeltmelerine erken erişim sağlamak için bazı kullanıcılar adına öne çıktı. Ancak ne yazık ki bu güncelleme, yüklü bilgisayarların mavi ekran hatası göstermesine yol açtı.

Neowin’in haberine göre konuyla ilgili ilk raporlar ortaya çıktığında Microsoft, etkilenen kullanıcılardan Geri Bildirim Merkezi aracılığıyla daha fazla ayrıntı bildirmelerini istedi. Microsoft’un bu hatayı fark etmesi ve kullanıcılara uyarı vermesi uzun sürmedi. Windows 11 mavi ekran hatası için kolları sıvayan şirket, çözüm için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

Windows 11 mavi ekran hatası neden oluyor?

Microsoft tarafından yayınlanan notta, KB5043145 güncellemesinin bazı bilgisayarlarda mavi ve yeşil ekran hatası göstermesine sebep olduğu ifade edildi. Mavi ekran sorunu birçok kullanıcıya tanıdık gelse de yeşil ekran hatasının Windows Insider programı kullanıcılarında göründüğünün altı çizildi. Yaşanan problemin, cihazların birden çok kez yeniden başlatılmasına yol açtığı vurgulandı.

Bunun yanı sıra Microsoft ayrıca güncellemeden sonra bazı bilgisayarların fare, klavye ve kalem sürücüleri gibi USB ya da Bluetooth aracılığıyla bağlanan cihazlarla uyumluluk problemi gösterdiği de belirtildi. Yeni Windows 11 güncellemesi ile başlayan mavi ekran hatası ile ilgili şirket araştırmalara başladığını, problemin sebebi ve sonrasında çözümü için çalışacağını aktardı. Şirket gelecekteki bir güncellemede bu sorunu çözmeyi vaat etti.

Mavi ekran hatası nasıl çözülür?

Windows 11 mavi ekran hatası için kalıcı çözümü çok yakında getirmeyi vaat eden Microsoft, KB5043145 güncellemesini kullanıcıların yüklememesi gerektiğini ifade etti. Şirket zaten bu güncellemeyi ev bilgisayarları için güncelleme listesinden kaldırdı. Fakat güncelleme sizde hala görünüyorsa, bu paketi şimdilik görmezden gelmenizde fayda var.

Halihazırda güncellemeyi indirmiş ve sorunları fark etmiş, ancak yine de işletim sistemine erişebilenler için çözüm, Windows Güncelleme / Güncelleme geçmişi / Güncellemeleri Kaldır‘a gitmektir. Orada KB5043145 paketini bulun ve “Kaldır”a tıklayın.

Peki siz yeni güncelleme ile birlikte böyle bir hata ile karşılaştınız mı? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.