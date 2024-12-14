Microsoft, Skype Kontörü ve Numarası satışlarını sona erdirdi

Skype, Kontör ve Numara özelliğinin fişini çekmeye karar verdi.

Microsoft'un attığı bu adım, bu hizmetlerden yararlanmak isteyen yeni kullanıcıları etkiliyor. Eski satın alımlar kullanılmaya devam edebiliyor.

Microsoft, popüler anlık mesajlaşma ve video konferans uygulaması Skype için önemli bir hamlede bulundu. Şirket, Skype Kontörü ve Skype Numarası satışlarının artık sona erdiğini sessizce sedasız bir şekilde duyurdu. Bu noktada Microsoft’un düşüncesi, tıpkı Office ürünlerinde olduğu gibi abonelik tabanlı hizmet stratejisini öne çıkarmak olacak.

Teknoloji devi Microsoft’un almış olduğu bu dikkat çekici karar, şirketin sürekli gelir çağındaki konumunu önemli ölçüde sağlamlaştırıyor. Artık Skype üzerinden kullanıcıların telefon hizmetiyle etkileşim biçimi değişiyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen detaylar…

Skype, Kontör ve Numaralar yerine abonelik sistemini öne çıkarıyor

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre kullanıcıların kullandıkça öde esasına göre yerel ve uluslararası aramalar yapmasına olanak tanıyan Skype Kontörü ve Skype ile ilişkilendirilecek bir telefon numarası sağlayan Skype Numarası artık kullanımdan kaldırıldı. Buna rağmen şirket, halihazırda kontörü ya da numarası olan tüm kullanıcıların bu hizmetlerden yararlanmaya devam edebileceğini bildirdi.

Fakat ne yazık ki bundan sonra yeni yüklemeler için destek verilmeyecek. Microsoft Teams ve Skype Başkan Yardımcısı Amit Fulay konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yeni Skype numaralarının ve kontörlerinin satışı durduruldu. Fakat kullanıcılar elindeki mevcut şeyleri kullanmaya devam edebilecek” diyerek bu bilgiyi doğruladı.

Şu anda Skype’ın internet sitesinden Kontör ve Numara sayfalarını ziyaret ettiğimizde, “Bu özellik artık kullanılamıyor. Yeni satın almalar için aylık aboneliklere göz atın veya istediğiniz zaman herkese ücretsiz Skype araması yapın” ifadeleri bizleri karşılıyor. Kullanıcılar aylık Skype abonelik sistemine yönlendiriliyor.

Skype şu anda aylık abonelik sistemini yalnızca belirli ülkelerde kullanıcılara sunuyor. Şimdilik bu işlev sadece Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Kuzey Amerika’da cep telefonları ve sabit hatlarda destekleniyor. ABD’deki kullanıcılar ayda 3.59 dolar karşılığında sınırsız dakika imkanından yararlanabiliyor.