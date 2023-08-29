Microsoft, Chrome’un kurulum dosyasını “tehlikeli” olarak işaretledi

Google Chrome, Opera, Microsoft Edge ve Firefox başta olmak üzere piyasadaki birçok web tarayıcısı arasında çetin bir rekabet sürüyor. Bu uygulamaları geliştiren şirketler ise zaman zaman, daha fazla kullanıcı kazanabilmek ve de rakiplerindeki kullanıcıları kendilerine çekebilmek için, çeşitli hamlelere başvurabiliyorlar.

Özellikle Microsoft’un bu konuda bayağı olumsuz bir geçmişi bulunuyor. ABD merkezli teknoloji şirketi, kullanıcılarını Edge tarayıcısını kullanmaya teşvik edebilmek adına, kendi arama motoru Bing üzerinden Google Chrome’u aratan insanlara Edge’nin çok daha hızlı ve güvenilir bir tarayıcı olduğunu söyleyen reklamlar göstermişti. Fakat Microsoft, pek çok kişiden eleştiri alan bu tarz uygulamalarına devam ettiği ortaya çıktı.

Microsoft, Google Chrome’un dosyasını “virüslü” zannetti

Bildiğiniz üzere Microsoft Edge tarayıcısında, kapsamlı bir “Koruma (Protect)” özelliği bulunuyor. En basit tabiriyle kullanıcıları bilerek veya bilmeyerek zararlı bir dosyayı / yazılımı indirmekten alıkoymayı sağlayan bu fonksiyon, Windows Latest isimli site tarafından paylaşılan habere göre bu sefer çok şaşırtıcı bir hata ile gündeme geldi.

Binlerce geri bildirim doğrultusunda keşfedilen söz konusu hataya göre, Microsoft Edge tarayıcısının 116. sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar, Google Chrome uygulamasını indirmeye çalıştıklarında küçük bir sorunla karşılaşmaya başladılar. Edge’nin virüslü dosyalara karşı koruma sağlamayı amaçlayan özelliği, bizzat Google tarafından sunulan resmi Chrome kurulum dosyasını, öyle olmamasına rağmen “tehdit” olarak algıladı.

Edinilen bilgiye göre, Microsoft Edge, Chrome’un kurulum dosyasını “virüslü” olarak nitelendirse bile direkt olarak çöpe atmıyor. Bunun yerine, diğer tüm zararlı dosyalarda yaptığı gibi, kullanıcıya “Sil” ve “Sakla” olmak üzere iki seçenek sunuyor. İlk seçenek tercih edildiğinde, dosya Edge tarafından otomatik olarak siliniyorken, ikinci seçenek seçildiğinde ise bilgisayarın hafızasına kaydediliyor.

Hatanın sebebi ne?

Şu anda Microsoft Edge’yi kullanarak Bing üzerinden “Chrome” aramasını yaptığınızda, “Yeni bir tarayıcı indirmenize gerek yok, Microsoft modern, hızlı ve güvenli bir web tarayıcısı olan Edge’yi önermektedir” şeklinde bir uyarı mesajıyla karşılaşabiliyorsunuz. Daha da fazlası, Chrome’un indirme sayfasına geldiğinizde ise Microsoft Edge’nin Chrome ile aynı teknolojiyi kullandığını ve daha güvenli olduğunu söyleyen bir bildirim sizleri karşılıyor.

Microsoft Edge’nin Google Chrome’u tehlikeli olarak işaretlemesinin sebebinin, tarayıcıda meydana gelen bir hatadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Konuyla alakalı olarak Microsoft’tan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, bazı kullanıcılar ise şirketin bunu sırf insanları Google Chrome’u kullanmaktan vazgeçirmek için bilinçli olarak yaptığını iddia ediyorlar.

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