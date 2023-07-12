FIFA’nın tarayıcı tabanlı ücretsiz oyunu Matchday Challenge çıktı

Electronic Arts ve FIFA arasındaki ortaklık geçen yıl sona erdi. Bu anlamda ikilinin son oyunları, şu anda da piyasaya mevcut olan ve kalabalık bir oyuncu kitlesine hitap eden FIFA 23 oldu. EA ekibi dün EA Sports FC 24 fragmanı ve Ultimate Edition kapağını duyurdu. Eylül ayında yayınlanması beklenen oyunla alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ederken, FIFA da oyun dünyasında aktif kalabilmek adına farklı şirketlerle ortaklıklarını sürdürmeye devam ediyor. FIFA’nın son projesi, artık tarayıcılar üzerinden ücretsiz bir şekilde oynanabilen Matchday Challenge: FIFA Women’s World Cup AU NZ 2023 Edition olarak duyuruldu.

Açıklanan yeni oyun FIFA adı altında piyasaya çıkmasına rağmen, oyunun alışıldık FIFA oyunlarına pek de benzemediğini belirtmekte yarar var. Yeni deneyim, resmi olarak 20 Temmuz tarihinde başlayacak olan ve Yeni Zelanda ile Avustralya’da gerçekleşecek Kadınlar Dünya Kupası ile ilgili etkileşimli bir bilgi yarışması olarak lanse edildi.

Matchday Challenge ücretsiz olarak oyunculara sunuldu

Matchday Challenge oynarken kullanıcıların yarışmanın bir parçası olan sporcular ve takımlar ile ilgili bir dizi soruyu hızlı bir şekilde cevaplaması gerekiyor. Türkçe olarak heyecan verici bir deneyime dahil olacağınız bu oyun, oyuncuların soyadı, takımlarının takma adı ve belirli sporcuların hangi ülkelerde oynadığına dair çeşitli sorular yönlendiriyor.

Yeni FIFA oyununda kullanıcılar ne kadar çok doğru yanıt verirse, sanal olarak gerçekleştirilen maçta o kadar çok gol atıyor. Oyunda elde edilen performanslar, geçerli bir adres hesabı sağlandığı sürece toplanabilecek dijital futbol kartı miktarını belirleyecek.

Matchday Challenge aynı zamanda sonraki maçların sonuçlarını tahmin etmeye çalışmanın mümkün olacağı ikincil bir oyun moduna da sahip olacak. Oyuncular hangi takımın galip geleceğini seçmenin yanı sıra, ekstra puanlar için doğru skoru tahmin etmeye de çalışacak. Şirket, oyunun daha büyük bir ekosistemin parçası olacağı ve benzer özelliklere sahip gelecekteki deneyimler için elde edilen kartların alınmasına izin verileceği de bildirdi.

FIFA en son bu tarz bir oyun ile 2022 Dünya Kupası sırasında karşımıza çıkmıştı. Katar’da gerçekleşen organizasyonla alakalı trivia oyunu 600 binden fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başarmıştı.