Microsoft, Azure OpenAI hizmetini herkese açtı

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft kritik bir adım attı. 2015 yılında Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurulan yapay zeka araştırma şirketi OpenAI’de çok daha büyük bir hisse satın almayı planlayan şirket, mevcut ilişkilerini temel alarak OpenAI’nin sohbet robotu ChatGPT’yi Azure hizmetine dahil ettiklerini belirtti. Öte taraftan firma, kullanıma sunulduğu 2021 yılından bu yana sınırlı sayıda müşteri tarafından erişime açılan Azure OpenAI hizmetinin artık herkese açık bir hale geldiğini bildirdi.

ChatGPT, Azure OpenAI hizmetine geldi

Azure OpenAI hizmeti, Microsoft’un bulut müşterilerinin GPT-3.5 dil sistemi gibi OpenAI’nin çeşitli araçlarına erişime izin veriyor. Şirketin blog gönderisinde yer alan bilgilere göre söz konusu hizmet, ChatGPT’nin yanı sıra metin sorgularından görüntü oluşturmak için Dall-E yazılımını da destekliyor. Azure müşterilerinin bulutta çalışan kendi uygulamalarında OpenAI’nin bünyesinde yer alan ürünlerin kullanımına imkan tanınıyor.

Moveworks Kurucusu ve Baş Teknoloji Sorumlusu Vaibhav Nivargi, Azure OpenAI hizmetiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Moveworks’te, Azure OpenAI Hizmetini makine öğrenimi mimarimizin önemli bir bileşeni olarak görüyoruz. Müşterilerimizin dahili bilgi tabanlarındaki boşlukları belirleme ve bu boşluklara dayalı olarak yeni bilgi makalelerini otomatik olarak tasarlama gibi birçok yeni kullanım durumunu çözmemizi sağlar. Bu, BT ve İK ekiplerine önemli miktarda zaman kazandırır ve çalışanların self servisini geliştirir. Azure OpenAI Hizmeti ayrıca mevcut kurumsal arama yeteneklerimizi radikal bir şekilde geliştirecek ve analitik ve veri görselleştirme tekliflerimizi güçlendirecektir. Modern kuruluşun büyük bir kısmının işlerini yapmak için dile güvendiği göz önüne alındığında, olasılıklar sonsuzdur ve Azure OpenAI Service ile devam eden işbirliğini ve ortaklığı dört gözle bekliyoruz.”

Microsoft, OpenAI’ye daha fazla yatırım yapmayı planlıyor

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgilere göre Microsoft, OpenAI’ye 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmak için görüşmelere başladı. Öte taraftan Semafor, potansiyel yatırımın OpenAI’ye yaklaşık 29 milyar dolar değerinde güç katabileceğini bildirdi. Fakat ne yazık ki Microsoft ya da OpenAI’den konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

2019 yılında 1 milyar dolarlık yatırım sayesinde halihazırda OpenAI’nin ortaklarından bir tanesi olan Microsoft, yapay zeka araştırma firmasının geliştirmiş olduğu teknolojileri kendi bünyesinde yer alan ürünlere entegre etmeyi amaçlıyor. Bu sayede Google, Amazon ve Meta gibi rakiplerinden sıyrılmayı amaçlayan şirket, öncelikle işlerine ChatGPT’yi Bing arama motoruna ekleyerek başlayacak.

Geçtiğimiz yılın kasım ayının sonunda piyasaya çıkan ChatGPT internet dünyasında büyük bir şöhret yakalamayı başardı. Yapay zeka hizmeti, yalnızca bir hafta gibi oldukça kısa bir süre içeirsinde yaklaşık 1 milyon kullanıcıya hitap etti. İnsanların konuşmasını ustalıkla taklit eden, makale yazan, senaryo kaleme alan, yaratıcı fikirler üreten, kritik tahmin ve analizlerde bulunan servis, milyarder iş insanı Elon Musk ve Silikon Vadisi yatırımcısı Sam Altman tarafından ortaklaşa kuruldu. Şirket, teknolojisi lisanslamak için geliştiricilerden ücret alarak gelir sağlıyor. Öte taraftan şu anda OpenAI Professional isimli ücretli bir sürümün geliştirildiği biliniyor.