Microsoft 365 Temel paket kullanıma sunuldu

Microsoft tarafından Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Teams gibi yazılımları ve OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online gibi bulut hizmetlerini bir araya getiren Microsoft 365 yeni bir abonelik paketi kazandı. İşletmelerin veri ve belge yönetimi, e-posta ve mesajlaşma, veri güvenliği, uzaktan çalışma ve daha pek çok iş gereksinimi için pratik bir erişim imkanı sağlayan hizmet, artık daha ekonomik bir fiyatla kullanıcılara sunulacak.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft 365’in uygun fiyatlı yeni paketi hakkında ilk bilgiler gündeme gelmişti. Bugün ise merakla beklenen abonelik seçeneği nihayet tüm dünyada kullanıma sunuldu. Microsoft 365 Temel paket, bütçe dostu bir abonelik opsiyonu arayanlar için tanıtıldı.

Microsoft 365 Temel paket özellikleri açıklandı

Microsoft 365 Temel paket 100 GB bulut depolama, reklamsız Outlook deneyimi, destek ekibi ile hızlı erişim imkanı gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor. Yalnızca tek bir kişinin kullanabileceği paket Windows, macOS, iOS ve Android platformlarında çalışıyor. Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve OneDrive gibi servislere erişim izni veriliyor. Bununla birlikte şirket, yılın ilerleyen dönemlerinde pakete gelişmiş güvenlik özellikleri de eklemeyi planlıyor. Bunun içerisinde fidye yazılımı kurtarma ve OneDrive’daki parola korumalı paylaşım bağlantıları gibi fonksiyonlar yer alıyor.

Microsoft’un resmi internet sitesinde listelenen bilgilere göre Microsoft 365 Temel paket seçeneği, yıllık 419,99 TL karşılığında satılacak. Öte yandan aylık abonelik gerçekleştirmek isteyen kişiler, 41,99 TL ödeyerek bu pakete erişim sağlayabilecek.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Microsoft 365 Personal paketi yıllık 1.299,99 TL karşılığında satılıyor. Aynı anda altı kişinin erişebildiği Microsoft 365 Family paketiyse 1.699,99 TL’den listeleniyor. Microsoft 365 için mevcut olan üç abonelik seçeneğinin sunmuş olduğu özellikler ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Microsoft 365 Temel

Bir kullanıcı için

100 GB bulut depolaması

Windows, macOS, iOS ve Android’de çalışır

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive ve daha fazlasının web ve mobil sürümleri

Gelişmiş güvenlik özellikleriyle reklamsız Outlook ve mobil cihazlarda e-posta ve takvim

Microsoft destek uzmanlarına erişim

Microsoft 365 Personal

Bir kullanıcı için

1 TB (1000 GB) bulut depolaması

Windows, macOS, iOS ve Android’de çalışır

Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve daha fazlasının premium masaüstü, web ve mobil sürümleri

Gelişmiş güvenlik özellikleriyle reklamsız Outlook web üzerinde, masaüstünde ve mobil cihazlarda e-posta ve takvim

OneDrive ile gelişmiş dosya ve fotoğraf koruması

Microsoft destek uzmanlarına erişim

Microsoft Defender ile veri ve cihaz koruması

Microsoft 365 Family