Microsoft 365 için uygun fiyatlı yeni abonelik seçeneği geliyor

Teknoloji devi Microsoft’un ofis araçları yazılımları ve hizmetlerini abonelik tabanlı bir şekilde kullanıcılarına sunduğu Microsoft 365 tüm dünyada büyük bir ilgi görüyor. Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, macOS Catalina ve üstü Apple bilgisayarlarda faaliyet gösteren yazılım, 2011 yılından bu yana piyasada yer alıyor. Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive ve Outlook gibi platformları bir araya getiren servis; Bireysel ve Aile, İş, Kurumsal ve Eğitim olmak üzere şu anda dört farklı üyelik seçeneğine ev sahipliği yapıyor. Fakat çok yakında platformun yeni bir abonelik seçeneğine daha sahip olacağı belirtiliyor.

Microsoft 365’in çok yakında yeni bir temel abonelik seçeneğini kullanıma sunacağı açıklandı. Yeni hizmet ilk olarak platformun Microsoft Windows, Android ve iOS sürümlerine gelecek. Ocak ayının sonunda tüm dünyada kullanıma sunulması beklenen paket, ülkemizde de yer alacak.

Microsoft 365 hizmeti, ülkemizde pahalı fiyatı ile pek çok internet kullanıcısı tarafından tartışılan bir servis haline gelmişti. Söz konusu yeni abonelik paketi, bütçe dostu bir seçenek arayan kullanıcıları ekonomik olarak oldukça rahatlatacak. Bu paketle beraber kullanıcılar nispeten daha kısıtlı olan özelliklere uygun fiyatlarla erişim sağlayabilecek.

Yeni Microsoft 365 abonelik paketi kaç para olacak?

Microsoft 365’in yeni abonelik paketi ile ilgili ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Çok yakında Türkiye’de de kullanılmaya başlanacak olan seçenek, aylık abonelikte 1,99 dolar karşılığında elde edilecek. Yıllık planda ise kullanıcılara 19,99 dolara mal olacak.

Şimdilik ne yazık ki yeni Microsoft 365 paketi için Türkiye fiyatları henüz açıklanmadı. Fakat 30 Ocak tarihinden itibaren söz konusu paketin mevcut hale geleceği göz önüne alındığında, ilerleyen günlerde Microsoft’un resmi bir açıklama ile karşımıza çıkması bekleniyor. ABD fiyatları ile karşılaştırıldığında aylık paket, güncel kur oranına göre yaklaşık 37 TL’ye tekabül ediyor. Yıllık paket ise 375 TL olarak görülüyor. Fakat Microsoft’un yerel fiyatlandırma politikası ile ülkemizdeki kullanıcılarına daha düşük rakamlar sunabileceği tahmin ediliyor.

Yeni Microsoft 365 Basic paketi 100 GB bulut depolama alanı ile birlikte gelecek. Aynı zamanda aboneler; hizmet ve Windows 11 işletim sistemi ile birlikte Word, Excel, PowerPoint gibi uygulamalarının çevrim içi sürümleri hakkındaki soru ve sorunlarına yardımcı olmak adına gelişmiş güvenlik ve reklamsız destek içeren Outlook e-posta adresine sahip olacak.

Microsoft ayrıca abonelerin fidye yazılımı tarafından ele geçirilen dosyaların kurtarılması ve OneDrive’da parola korumalı paylaşım bağlantıları gibi gelişmiş güvenlik özelliklerine de yıl boyunca erişim sağlayabilecek. Öte yandan yeni paketle beraber, 5 GB depolama alanı ve çevrim içi uygulamalara erişim sağlayan ücretsiz abonelik seçeneği de Microsoft tarafından desteklenmeye devam edecek.