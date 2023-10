The Lord of the Rings: Gollum’un başarısızlık nedeni ortaya çıktı

Bu yılın Mayıs ayında piyasaya çıkan The Lord of the Rings: Gollum büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ancak oyun ne yazık ki beklentileri karşılamayarak tam bir hayal kırıklığı olarak nitelendirildi. Kısa sürede Metacritic tarihindeki en kötü puanlı oyunlardan biri haline gelen bu yapımla alakalı dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Oyunun başarısız olmasının sebebi, iddialara göre yapımcı şirket Daedalic Entertainment’ın iyi bir çalışma ortamı yaratmayı imkansız hale getirmesi olarak öne sürülüyor.

Oyunun yapımında yer alan 32 kişiyle röportaj yapan GameTwo’nun aktardığı bilgilere göre, bu kişiler oyunun yaratım sürecinin ne kadar sorunlu olduğunu bildirdi. 15 milyon Euro bütçe ile geliştirilen oyun, aynı zamanda stüdyonun 3D platform maceralarına aşina olmaması sebebiyle de sekteye uğradı.

The Lord of the Rings: Gollum’un perde arkası aralandı

Daedalic Entertainment ekibi pek çok denemeye rağmen projenin bütçesini hiçbir zaman artıramadıklarını, bu durumun da deneyimli çalışanların işe alınmasını zorlaştırdığını öne sürüyor. Stüdyo yönetimi aynı zamanda maliyetleri düşürmenin bir yolu olarak ücretsiz bir şekilde fazla mesai saatleri talep etmekle, stajyerleri ve acemi geliştiricileri işe almakla suçlanıyor.

Oyunda çalışan ekip ayrıca Daedalic Entertainment kurucusu ve CEO’su Carsten Fichtelmann ile şirketin COO’su Stephan Harms’ı korkuyla dolu bir atmosfer yaratmakla suçladı. Geliştiriciler aynı zamanda firmanın projenin kapsamını aşırı şişirdiğini ve Yüzüklerin Efendisi lisansının kullanılabileceği sürenin çok sınırlı olduğu gerçeğiyle uğraşmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

The Lord of the Rings: Gollum oyununda görev alan çalışanların bu iddiaları büyük bir dikkat topladı. Ancak iddiaların öteki ucunda yer alan Daedalic Entertainment tüm bu iddiaları tümüyle reddetti. Şirket, dostça bir çalışma atmosferine sahip olduğunu söyleyerek geri çekildi. Oyunun piyasaya çıkmasından kısa bir süre sonra 25 kişiyi işten çıkaran firma, artık yeni projeler geliştirme konusunda çalışmayacağını da açıklamıştı.

Özür mektubu yapay zekaya yazdırıldı

Daedalic Entertainment ile ilgili bir diğer önemli haber ise şirket tarafından yayınlanan özür mektubunun bile çalışanlara herhangi bir şekilde danışılmadan yazıldığını ve OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT yazılımı kullanılarak oluşturulduğu iddia ediliyor.