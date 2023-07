The Lord of the Rings: Gollum’un geliştiricisi artık oyun yapmayacak

The Lord of the Rings: Gollum oyununun geliştiricisi Daedalic Entertainment artık oyun geliştirmeyeceğini duyurdu. Alınan bu dikkat çekici karar, JRR Tolkien tarafından yaratılan Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen aksiyon ve macera tabanlı oyunun adeta felaketle sonuçlanan çıkışının hemen ardından gerçekleşti. Bilindiği üzere oyun, OpenCritic ve Metacritic platformlarında yılın en kötü oyunu unvanına sahip olmuştu. Eleştirmenler ve oyuncular, oyunla alakalı oldukça düşük notlar vermişti.

EuroGamer’ın haberine göre şirketin oyun geliştirme departmanında görev alan 25 çalışanın tamamı işten çıkarılacak. Bu isimler, şirketin yayıncılık sektörüne yönelmesinin ardından diğer departmanlarda çalışmak üzere tekrardan görevlendirilecek. Firmanın gelecek vizyonuna ilişkin tüm merak edilen detaylar resmen duyuruldu.

Daedalic Entertainment yeni Yüzüklerin Efendisi oyununu da iptal etti

2007 yılında Carsten Fichtelmann ve Jan Müller-Michaelis tarafından kurulan Almanya merkezli oyun stüdyosu Deadalic Entertainment, ilk etapta yayıncı olarak hizmet vermeye başlamış, sonrasında ise orijinal oyunlarını geliştirmeye odaklandı. Genellikle hikaye odaklı macera oyunlarıyla piyasada tanınan şirket, çizgi film tarzındaki görsel tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunlarında sunmuş olduğu ilgi çekici hikaye anlatımı ve karakter odaklı deneyimleriyle adından sıkça söz ettiren firma, şimdiye kadar çok sayıda PC, konsol ve mobil oyuna imzasını attı.

Ancak alınan son kararla birlikte şirket, stratejisini tamamen değiştirdi. Artık kendi oyunlarını üretmekten vazgeçen stüdyo, bununla birlikte halihazırda devam eden projelerini de tümüyle rafa kaldırdı. Dolayısıyla bir süredir heyecanla beklenen yeni The Lord of the Rings oyunu da durduruldu. Öte taraftan Surviving Deponia’nın geliştirmesi AtomicTorch stüdyosuna devredildi. Deadalic’in ise oyunun yalnızca yayıncılığını üstleneceği öğrenildi.

The Lord of the Rings: Gollum hayal kırıklığına uğrattı

Geçtiğimiz aylarda PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformlarında yayınlanan The Lord of the Rings: Gollum oyunu ne yazık ki oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı. Deadalic Entertainment şirketinin şimdiye kadarki en büyük projesi olarak lanse edilen oyun, içerdiği can sıkıcı hatalardan dolayı oldukça sert yorumlarla karşılandı.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimler, oyunun oynanmasına izin vermeyen birçok hata ve teknik problemden kaynaklanıyordu. Bu nedenle oyun Metacritic ve OpenCritic gibi inceleme platformlarında çok düşük sonuçlar aldı. Aynı zamanda yapım, aldığı notlar sayesinde 2023 yılının en kötü oyunu seçildi. Şirket bu başarısız lansmanın ardından kullanıcıların yaşadığı hayal kırıklığı için özür dilese de ne yazık ki şimdiye kadar değişen bir şey olmadı.