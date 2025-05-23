Onimusha 2 Samurai’s Destiny basın notları: Eleştirmenler ne diyor?

Onimusha 2 Samurai's Destiny bugün PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için piyasaya çıkıyor.

Uzun süredir beklenen oyun ile ilgili eleştirmenler genel olarak övgü dolu yorumlar paylaştı.

Oyunun ilk basın incelemeleri yayınlandı.

Capcom’un Onimusha 2 Samurai’s Destiny oyunu bu ayın en önemli oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Merakla beklenen oyun 23 Mayıs’ta, yani bugün PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için piyasaya sürülüyor.

Oyunun lansman heyecanı başlarken, uzman medya kuruluşları tarafından ilk incelemeleri de yayınlandı. Oyunun ortalama puanı, en büyük iki puan toplayıcısına göre 100 üzerinden 75-76 arasında oldu. Fakat daha fazla inceleme yayınlandıkça durum değişebilir.

Metacritic’te Onimusha 2 Samurai’s Destiny’nin ortalama puanı 26 incelemeye göre 76 olarak kayıtlara geçti. OpenCritic’te ise şu ana kadar yayınlanmış 46 inceleme göz önüne alındığında ortalama puan 75 oluyor. Bu da oyunun ortalama üstü bir başarıya sahip olduğunun ipuçlarını bizlere veriyor.

Onimusha 2 Samurai’s Destiny için ilk incelemeler çıktı

Onimusha 2 Samurai’s Destiny yoğun kılıç dövüşleri için HD grafikler ve modern kontrollerle geri döndü. Yagyu Jubei olarak oynayabileceğiniz oyunda müttefiklerinizle birlikte feodal Japonya’yı keşfedeceksiniz. Bu oyunda orijinal senaryodan uyarlanan ek diller de yer alıyor.

Game Rant ekibi oyuna 100 üzerinden 8 puan verdi: “Onimusha 2 Samurai’s Destiny, PS2 orijinaline adalet sağlayan bir remaster ve seri geri dönmeden önce iştahınızı kabartmak için harika bir deneyim.”

COGconnected’dan Stephan Adamus oyuna 100 üzerinden 85 puan vererek şunları söyledi: “Bazen sinir bozucu sabit kamera açıları, kötü seslendirme ve aceleye getirilmiş ikinci yarıya rağmen Onimusha 2 Samurai’s Destiny bu yılın en sevdiğim oyunlarından biri.”

IGN tarafından oyuna verilen puan 8.9 oldu: “Son derece muhafazakar bir operasyon. Bir remaster’dan çok ekstra içerikli bir port gibi; destanın ve video oyununun tarihinin hayranlarına yönelik bir ürün, ancak genç oyuncuları çekme olasılığı düşük.”

Son olarak PC Gamer ekibi oyuna 100 üzerinden 65 puan verdi: “Onimusha 2 Samurai’s Destiny, geçmiş bir dönemin tasarım prensiplerini temsil ediyor ve çoğunlukla iyiye değil kötüye gidiyor.”

Oyunseverler tarafından büyük bir sabırsızlıkla beklenen Onimusha 2 Samurai’s Destiny oyunu bugün PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için piyasaya çıkıyor.