Meta Quest 3 kontrol problemleri ile tepki topladı

Teknoloji devi Meta, Metaverse hayallerinin odak noktası olan yeni karma gerçeklik başlığı Meta Quest 3 cihazıyla geçtiğimiz ay hayranları karşısına çıktı. Son dönemlerde gittikçe Metaverse planlarından uzaklaşan şirket, bu ürünle birlikte tüketicilerin ilgisini yeniden üzerinde toplamaya çalışsa da gelen son raporlar cihazdaki can sıkıcı bir problem hakkında bizlere bilgi veriyor.

Kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulmaya başlanan Meta’nın yeni karma gerçeklik başlığı, ilk geri bildirimlerde bazı can sıkıcı problemlerle karşımıza çıktı. Sosyal medyadan şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, kablosuz kontrollerde yanlış takip ve hareketler meydana geldiğini, bu durumun kullanıcı deneyimini oldukça olumsuz etkilediğini ifade etti.

Meta Quest 3 bazı oyunlarda problem çıkarıyor

Gelen geri bildirimler doğrultusunda Meta Quest 3 cihazının bazı oyunlarda problem doğurduğu saptandı. Kullanıcılar, Gorilla Tag gibi oyunları oynarken kontrollerde takip sorunlarıyla karşılaştıklarını açıkladı. Koşma, atlama ve tırmanma gibi hızlı aksiyon gerektiren eylemleri gerçekleştirmek için el ve kolların hareketine yüksek oranda bağımlı olan bu VR oyunu, meydana gelen hata yüzünden adeta oynanamaz hale geldi.

Elbette ki bu durumdan etkilenen tek oyun Gorilla Tag olmadı. Bunun yanı sıra Beatsaber, Supernatural ve Tennis Esports gibi oyunlarda da topu fırlatırken ya da yakalarken gerçekleştirilmesi gereken hareketlerde de sorunla karşılaşıldı.

Eleven Table Tennis oyununun geliştiricisi For Fun Labs, Meta Quest 3 cihazlarında meydana gelen problem hakkında açıklamada bulundu. Ekip, yaşanan hatanın kontrollere entegre LED’lerin dizilişinden kaynaklandığını ifade etti.

Meta hatayı düzelteceğini açıkladı

Teknoloji devi Meta, şikayetlere ilişkin açıklamada bulundu. Meta destek ekibi şu anda aktif olarak bu problemin araştırıldığını ifade etti. Bununla birlikte şirket, ilerleyen haftalarda gelecek bir güncelleme aracılığıyla söz konusu oyunlarda meydana gelen hataların düzeltileceğini vurguladı.

Bu yıl sonuna kadar 100’den fazla oyun sunarak geniş bir kataloğa sahip olacak Meta Quest 3, Snapdragon XR2 Gen 2 çipinden güç alarak etkileyici bir performans vaat ediyor. Kullanıcıların tek bir dokunuşla VR ve AR modları arasında geçiş yapabileceği ürün, 4K+ Infinity Display ekranıyla önceki nesil modele göre yüzde 30 daha yüksek çözünürlük sunuyor.

Meta’nın karma gerçeklik başlığı 499 dolardan başlayan rakamlarla alıcılara hitap ediyor. Askılar 39 dolara satılırken, reçeteli lensler 49 dolar ve Touch Pro kontrolleri 299 dolardan tüketicilere sunuluyor.