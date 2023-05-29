Meta, karma gerçeklik başlığı üzerinde çalışıyor

Teknoloji devi Apple bilindiği üzere 5 Haziran 2023 tarihinde WWDC 2023 etkinliğini düzenleyecek. Apple’ın bu etkinliğinde karma gerçeklik başlığını da duyuracağı şirketin etkinliğe VR uzmanlarını da davet etmesiyle bir nevi ortaya çıkmıştı. Apple’ın hamlesinin ardından VR alanında çalışmalara devam eden Meta karma gerçeklik başlığı için çalışmalara başladı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın çatı şirketi olan Meta, geçtiğimiz yıllarda metaverse vizyonunu duyurmuştu. Şirket bu noktada elinde olan Oculus markasıyla birlikte VR başlıkları üretmeye başladı. Apple’ın üzerinde çalıştığı ve kısa zaman içinde duyurmaya hazırlandığı yeni karma gerçeklik başlığının ardından Meta cephesinden de bir hamle geldi. Meta karmak gerçeklik başlığı üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor.

Meta Quest 3 karma gerçeklik teknolojisini geliştiriyor

Meta, Quest 3 başlığına dair resmi bir açıklama yapmamış olsa da, şirketin Apple’ın planlarının ardından kendi karma gerçeklik başlığı üzerinde çalışmaya başladı. Apple’a yakınlığı ile bilinen Bloomberg’den Mark Gurman, Ekim ayında satışa sunulması beklenen Quest 3 başlığının prototip sürümünün denenmeye başladığını dile getirdi. Eureka kod adı ile geliştirilmeye devam edilen Quest 3 başlığı, Meta’nın bir önceki Quest cihazı olan Quest 2’ye göre daha ince ve gözle görülür derecede hafif olacağı ve bunun yanında tasarımında da bazı değişikliğe gidileceği aktarılıyor.

Mark Zuckerberg’in liderliğindeki şirket tarafından geliştirilen yeni cihazın, tasarımı baştan sona yeniden ele alıyor ve üç hap şeklindeki belirgin hatlar ekliyor. Her iki yandaki hapların içinde, kullanıcıların çevrelerindeki gerçek dünyayı gözlemlemelerine olanak tanıyan, renkli bir geçiş kamerası olarak işlev gören standart bir RGB kamera bulunduğu belirtiliyor. Karşılaştırmak gerekirse, Quest 2’de, köşelere dağılmış dört adet kızılötesi kamera mevcut. Gurman’ın belirttiğine göre, Quest 3 kulaklığın alt kısmında, ses düğmeleri ve lens ayarlama düğmesinin yanında yer izleme kameraları yer alacak.

Quest başlıkları için bu son yükseltme oldukça kritik. Quest 2’de, en iyi görüş deneyimini sağlamak için lenslerin yerleştirilmesini düzenlemeye yardımcı olan bir ölçüm olan göz bebekleri arası mesafeyi (IPD) değiştirmek için sadece üç seçenek bulunmaktadır. Quest 2, 56 ile 70 mm arasındaki IPD değerlerini kapsar ve bu aralığı dar (IPD < 66 mm), orta (61 mm ile 66 mm IPD) ve geniş (IPD > 66 mm) olmak üzere üç seçeneğe böler. Quest 3’ün, kullanıcıların kulaklığı çıkarmadan IPD ayarlamasına imkân sağlayacağı belirtiliyor.

Meta’nın yeni cihazda, ekran teknolojisinde herhangi bir geliştirmeye gitmediği belirtiliyor, fakat Quest 3’ün en büyük sıçraması, ön yüzündeki geçiş kameralarıyla sağlanan artırılmış karma gerçeklik desteğinin olduğunu belirtelim. Gurman, yeni Quest modelinin geçişli video özelliği barındıran iki adet RGB renkli kamera ile donatıldığını belirtiyor. Gurman açıklamasında, bu kameraların “gerçek dünyayı son derece gerçekçi bir biçimde yansıtabilir” ifadesini kullandı.

Ayrıca Apple’ın yakında piyasaya çıkacak olan “Reality Pro” başlığının son teknoloji göz izleme ve görüntüleme donanımını kullanarak karma gerçeklik deneyimleri sunacağı söyleniyor, Son olarak ürünün fiyatının da 2.000 doların üzerinde olacağı gelen bilgiler arasında.