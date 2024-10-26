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    Meta AI yapay zekası Reuters haberlerini yanıtlarında kullanacak

    Meta AI yapay zeka hizmeti, güncel konularda daha doğru bilgi vermek için Reuters haberleri ile entegre çalışacak.
    Meta AI

    Teknoloji devi Meta, yapay zeka aracı için önemli bir hamlede bulundu. WhatsApp, Facebook, Messenger ve Instagram platformlarına entegre edilen Meta AI yapay zeka sohbet robotu için Reuters ile özel bir işbirliği gerçekleştirildi.

    Şirket, yapay zeka sohbet robotundan gelen yanıtlarda kullanmak için dünyaca ünlü haber ajansı Reuters ile çok yıllı bir anlaşmaya vardı. Axios’un sözleşmeye aşina kaynaklardan elde ettiğini öne sürdüğü bu bilgiler, iki taraf arasında gerçekleşen ortaklığın detaylarını karşımıza çıkardı.

    The Verge’ün yaptığı araştırmaya göre teknoloji devi Meta, Reuters ile olan ortaklığını resmi olarak doğruladı. Şirket bir e-postada şunları söyledi: “Çoğu kişi Meta AI yapay zekasını yaratıcı görevler, derin araştırma veya pratik yardım için kullanırken, bu ortaklık güncel olaylar hakkında bilgi arayanlar için daha yararlı bir deneyim sağlamaya yardımcı olacak.” Ardından Reuters bizzat da bu haberi doğruladı.

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    Meta AI güncel bilgi eksikliğini Reuters sayesinde giderecek

    Ortaya çıkan bilgilere göre ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Meta AI kullanıcıları Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp’ta bulunan chatbot aracı ile sohbet ederken gerçek zamanlı olarak haber ve bilgilere erişim sağlayabilecek. Görüşülen kaynaklardan birine göre yanıtlar Reuters’ın internet sitesine bağlantılar içerecek. Her bağlantıyla birlikte haber ajansına içerikler için telif ücreti ödenecek.

    Bilindiği üzere güncel ve güvenilir konularda bilgi eksikliği, günümüzde pek çok üretken yapay zeka aracında gördüğümüz önemli bir problem haline geldi. Gündeme dair konularda çoğu yapay zeka aracının yanlış cevaplar vermesi artık neredeyse alışıldık bir durum haline geldi. Fakat bu durumu Meta ekibi etkili bir yöntemle aşmayı planlıyor gibi görünüyor.

    Meta AI

    ChatGPT de benzer anlaşmalar imzalamıştı

    Reuters haber ajansı ile özel bir ortaklık kuran Meta AI yapay zekası, kullanıcılara daha tutarlı ve güvenli bilgiler sağlamayı amaçlıyor. Bu işbirliği teknoloji kamuoyunda büyük bir dikkat toplasa da geçmişte buna benzer çeşitli ortaklıkların zaten gerçekleştirildiğini belirtmekte fayda var.

    Yapay zeka ile medya devleri arasında gerçekleşen anlaşmalar yaklaşık bir yıldır hızla artış gösteriyor. Bilindiği üzere ChatGPT hizmetinin sahibi olan OpenAI firması da daha önce The Atlantic, The Wall Street Journal ve Vox Media gibi şirketlerle sözleşme imzalamıştı.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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