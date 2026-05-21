Sony’den efsane serinin 10. yılına özel kulaklık: WH-1000XX The ColleXion

Sony, efsane 1000X serisinin 10. yıl dönümünü kutlamak amacıyla ultra lüks segmentteki yeni kablosuz kulak üstü kulaklığını piyasaya sürdü.

WH-1000XX The ColleXion modeli 639 Euro fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor.

32 saate kadar pil ömrü sunan cihaz, gelişmiş mekansal ses deneyimi için tasarlanan 360 Upmix teknolojisiyle donatılıyor.

Japon teknoloji devi Sony, ikonik 1000X serisinin piyasaya sürülmesinin 10. yıl dönümünü kutlamak amacıyla WH-1000XX The ColleXion adlı yeni premium kulaklık modelini resmi olarak piyasaya duyurdu. Şık tasarımıyla kısa sürede ilgi odağı haline gelen cihaz, stüdyo kalitesinde mekansal ses deneyimi ve üst düzey bir gürültü engelleme sistemi sunuyor.

Sony’nin yeni kulak üstü kulaklık modeli, 2016 yılında MDR-1000X’in piyasaya sürülmesinden bu yana aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip en beğenilen kablosuz kulaklıklardan biri olan serinin başarısını daha da ileriye taşıyor.

Sony WH-1000XX The ColleXion özellikleri

Cihazın ses kalitesi, Grammy adayı ve Grammy ödüllü uzmanlar tarafından özel olarak ayarlandı. Bununla birlikte yeni Sony kulaklığı yalnızca ses performansına değil, aynı zamanda lüks tasarıma ve günlük kullanımda gelişmiş konfora da odaklanıyor. Model 24 saate kadar pil ömrü vaat ediyor.

Sony, WH-1000XX The ColleXion’ı birinci sınıf malzemelerin, hassas işçiliğin ve modern teknolojinin birleşimi olarak tanımlıyor. Tasarımda mat kumlanmış yüzeyli metal bir kafa bandı ve elle cilalanmış detaylar kullanılıyor.

Şirket ayrıca uzun süreli kullanımda daha fazla konfor sağlaması beklenen yumuşak suni deri üzerinde iki yıllık bir geliştirme sürecinin altını çiziyor. Daha gelişmiş bir ses sistemi için Sony, tek yönlü fiber yönlendirmeli karbon kompozit malzemeden yapılmış yeni sürücüler kullanıyor. Bu da daha net vokaller ve daha geniş bir mekansal etki sağlıyor.

Sony WH-1000XX The ColleXion ayrıca dijital müzik dosyalarının sıkıştırılması sırasında kaybolan ayrıntıları gerçek zamanlı olarak geri kazandırmak için yapay zeka kullanan DSEE Ultimate özelliğine sahip ilk cihaz olarak öne çıkıyor. Öte yandan müzik, film ve oyunlar için özel modlara sahip genişletilmiş 360 Reality Audio Upmix de yeni özellikler arasında yer alıyor.

İddialı özelliklere sahip yeni kulaklık modeli, ödüllü Sony WH-1000XM6 ile aynı aktif gürültü engelleme teknolojisini kullanıyor. 12 mikrofonlu çoklu gürültü sensörü ve uyarlanabilir gürültü engelleme sistemi, rahatsız edici sesleri engelleme seviyesini çevredeki ortama göre otomatik olarak ayarlıyor.

Sony WH-1000XX The ColleXion fiyatı

Sony’nin yeni kulaklık modeli 639 Euro fiyat etiketiyle raflarda boy gösterecek. Cihaz platin ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle tüketicilerin karşısına çıkacak.