Xiaomi Clip Earbuds: Yapay zekayla anlık çeviri yapan kulaklık tanıtıldı

Xiaomi, ilk kelepçe tarzı açık kulak kablosuz kulaklık modeli Clip Earbuds'ı tanıttı.

Cihaz 21 dilde gerçek zamanlı çeviri özelliğini destekliyor.

Kulaklık tek şarjla 9 saat, şarj kutusuyla beraber ise 38 saate varan kullanım süresi sunuyor.

Çin’de gerçekleştirilen lansman etkinliğinde Xiaomi Clip Earbuds adlı yeni kulaklık modeli piyasaya sürüldü. Markanın ilk kelepçe tasarımlı kablosuz kulaklığı, iddialı teknik özellikleri ve şık tasarımıyla resmen duyuruldu.

Xiaomi’nin yeni kulaklığı gerçek zamanlı çeviri özelliği ile rakiplerinin önüne geçiyor. Cihazın şu anda 21 farklı dil desteğine ev sahipliği yaptığı vurgulanıyor. Böylelikle ürün, iletişimde sınırları aşarak dil bariyerini tamamen ortadan kaldırıyor.

Yeni kulaklık modeli parlak bir yüzeye sahip ve şarj kutusu yumuşak eko-deri ile kaplı görünüyor. Kulaklıklar dört renkte mevcut. Bunlar arasında siyah, beyaz, altın ve mor opsiyonları yer alıyor.

Xiaomi Clip Earbuds özellikleri

Xiaomi’nin yeni kulaklık modeli, dıştan takılan bir bağlantı noktasına sahip. Cihaz kulak kanalını tamamen tıkamadan ortam seslerini duymayı en az düzeyde engelliyor. Cihazda yer alan titanyum tel köprü 5,5 gram ağırlığındaki klipsli kulaklıkların daha rahat sabitlenmesini sağlıyor. Modelin tasarımı, kulaklıkların kulak kıkırdağını sıkıştırmadan sıkıca durmasına olanak tanıyor.

Xiaomi Clip Earbuds cihazında 11 mm’lik bir hoparlör bulunuyor. Kulaklıklar yüksek çözünürlüklü ses için LHDC 5.0‘ı destekliyor ve Hi-Res Audio Wireless sertifikasına sahip. Aynı zamanda AAC ve SBC kodekleri de destekleniyor.

Xiaomi tamamen açık kulaklıklarda sesin dağılmasını önlemek için yönlü ses iletimi ve geri dönüş ses dalgaları kullanıyor. Bu da dış yayılımı engellemeye yardımcı oluyor. Modelde ayrıca ses yakalama için üç mikrofonun yanı sıra dış gürültüyü filtrelemek için kemik iletimli bir mikrofon mevcut.

GSMArena’nın haberine göre IP57 koruma sınıfı, Clip Earbuds’ın yağmur ve tere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Piller, kulaklıkların 9 saate kadar bağımsız çalışmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda şarj kutusu bu süreyi 38 saate kadar uzatıyor. 5 dakikalık hızlı bir şarj yaklaşık 2 saatlik oynatma süresi sağlıyor.

Kulaklıklar ses paylaşımı için Xiaomi’nin HyperOS ekosistemini destekliyor. iOS kullanıcılarının Apple’ın Find My özelliğinden faydalanabileceği vurgulanıyor. Cihazda yer alan yapay zeka özellikleri arasında 21 dil için gerçek zamanlı çeviri, gerçek zamanlı transkripsiyon ve XiaoAI kullanılarak oluşturulan yapay zeka özetleri bulunuyor.

Xiaomi Clip Earbuds fiyatı

İlk olarak Çin’de satışa çıkan Xiaomi Clip Earbuds’ın fiyatı yaklaşık 124 dolardan (yaklaşık 5.500 TL) listeleniyor. Kulaklığın dünya genelinde ise 160 dolar (yaklaşık 7.000 TL) karşılığında tüketicilere sunulacağı belirtiliyor.

