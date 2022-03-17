Malta’nın ilk sanal vatandaşı “Marija” ile tanışın

Yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte farklı sektörlerde yer alan birçok kurum ve kuruluş da kendini bu teknolojiye adapte etmeye çalışıyor. Bunun son örneği ise Sicilya’nın güneyinde bir adalar devleti olan Malta’dan gelmiş durumda.

Digital Tourism Roadmap 2030 konferansında Malta’nın resmi turizm platformu olan Visit Malta kapsamında ülkenin ilk sanal vatandaşı tanıtıldı. “Marija” ismi verilen ve yapay zeka tabanlı sanal vatandaş, teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak insanlara Malta hakkında bilgi vermek, özellikle Malta’nın tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili merak edilenleri yanıtlamak ve bu kapsamda turistlere sanal olarak rehberlik etmek üzere geliştirilmiş durumda.

“Yapay zeka tabanlı interaktif sanal varlık” olarak tanımlanan Marija, Malta’nın zengin tarihi ve adalar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen turistlere yardımcı oluyor. Gerçek-zamanlı ve interaktif bir şekilde iletişim kuran Marija, aynı zamanda espri yapabilme kabiliyetine de sahip.

Geliştirme sürecinde Reimagine AI ile iş birliğine giren Visit Malta, yaptığı açıklamada, öncelikle yapay zeka tarafından oluşturulmuş yüzlerce 2D (2 boyutlu) model oluşturulduğunu, oluşturulan bu modellerin ise 3D (3 boyutlu) olacak şekilde hayata geçirildiğini ve Marija’nın tipik bir Malta kadınının özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Aynı şekilde dil konusunda da Maltalıların telaffuzunu dikkate alarak çalışma yaptıkları ifade ediliyor. Örneğin İngilizce konuşan Marija, esasında Maltalıların İngilizce telaffuzuna uygun olacak şekilde konuşuyor.

Visit Malta CEO’su Johann Buttigieg, ilerleyen günlerde Marija’nın insanlara farklı bir turizm deneyimi yaşatmak adına sanat ve yapay zekayı bir araya getiren bir deneyim olacağını ifade ediyor. Reimagine AI kurucusu David Usher ise projenin ülkenin vizyonunun bir göstergesi ve ülkenin dijital stratejisinin önemli bir çıktısı olarak gördüğünü belirtiyor.

Henüz bir aylık olduğu belirtilen Marija’nın, halen öğrenme sürecinde olduğu ve önümüzdeki süreçte bilgi birikiminin genişleyeceği ifade ediliyor. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde ziyaretçilerin deneyimlerini arttırmak adına farklı dillerde hizmet verebileceği ve mobil cihazlar üzerinden kullanılabileceği de belirtiliyor.