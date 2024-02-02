Airbnb yakında rezervasyonlardan ek ücret alacak

Airbnb turistlerden rezervasyonlar için ek ücret talep etmeye başlayacak. Çok yakında geçerli olacak yeni hizmet bedeli güncellemesiyle birlikte kullanılan varsayılan para birimden farklı bir para birimine sahip bir yerde konaklayacak olan kullanıcılar ekstradan ödemede bulunmak zorunda kalacak.

“Para birimi dönüşümü gerektiren rezervasyonlar için misafir hizmet ücretimize ek bir miktar eklemeye başlayacağız” açıklamasıyla karşımıza çıkan Airbnb, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yeni hizmet bedelinin yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Airbnb kimlerden ek ücret alacak?

Airbnb’nin resmi destek sayfasında yer alan bilgilere göre Nisan ayından itibaren artık kullanılan para birimin dışında bir para birimiyle ödeme gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar ek ücretlerle karşılaşacak. Peki ya bu ne anlama geliyor?

Basit bir şekilde örneklendirmek gerekirse; örneğin Türkiye’den Almanya’ya seyahat eden bir Airbnb kullanıcısına, varsayılan olarak Türk Lirası (TL) ile işlem yaptığı için, Euro ile ödeme yapılacak bölgede, yani Almanya’da ek bir ücret bedeli yansıtılacak. Fakat aynı kullanıcı Türkiye’ye döndüğünde, örneğin Bodrum’dan bir ev ya da oda kiralamak istediğinde bu ek ödemeyle karşılaşmayacak.

Airbnb’den gelen bilgilere göre şirket, misafir hizmet ücreti için rezervasyon ara toplamının yüzde 16,5’ine kadar komisyon talep edebilecek. Fakat bu ek ücret bedeli kullanıcılar için sürpriz olmayacak. Kullanıcıların söz konusu ekstra ücretleri, rezervasyon işlemlerini tamamlamadan önce tüm ayrıntılarıyla görebileceği belirtiliyor.

Airbnb yeni kazanç formülleri arıyor

Airbnb’nin yeni ek ücret kararının, şirketin pandemi sonrası yaşadığı finansal problemlerden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Koronavirüs salgını ile beraber insanların evlerinde karantina altına girmeleri ve pek çok ülkede uzun süren sokağa çıkma yasaklarının başlaması, Airbnb’yi doğal olarak büyük bir maddi kayba uğrattı.

Pandemi sonrası finansal durumunu düzeltmeye odaklanan Airbnb, şimdi turistlerden ek ücret alarak yeni bir gelir yöntemi oluşturmayı hedefliyor. “Sunulan hizmetin maliyet-fayda oranına karşılık gelmesini” amaçlayan firma, çözümü şimdilik bu yöntemle bulmuş gibi görünüyor.

Son olarak Bloomberg, Airbnb tarafından uygulanan ek ücret politikasının şirkete büyük bir maddi kazanç sağlayacağını öngörüyor. Rapora göre şirket, bu yöntem sayesinde 2025 yılında 200 milyon dolar ila 500 milyon dolar arası bir ek gelir elde edebilir.