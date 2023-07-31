Bakanlık açıkladı: Airbnb gibi platformlara vergi geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün önemli bir açıklama ile gündeme geldi. Bakan Ersoy’un açıklamalarına göre Airbnb gibi platformlara özel bir vergi yolda! Bakanlık, Airbnb ve benzeri ev kiralama hizmetlerinin artık sertifika zorunluluğuyla kullanılabileceğini duyurdu. Bu tür uygulamalara yönelik yeni şartlar getirildi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, günlük ev kiralama hizmetlerine yönelik olarak gerçekleşecek yeni kararların ilerleyen günlerde hayata geçeceğini duyurdu. Airbnb gibi günlük kiralık ev hizmetleri için yeni düzenlemelerde bulunulduğunu açıklayan Bakan Ersoy, bu uygulamaların sertifika belgelendirme şartı ile hizmetlerini sürdürebileceklerini ve aynı zamanda bunlara yönelik özel bir vergi uygulanacağını açıkladı. İşte Bakan Ersoy’un o açıklamalarının detayları…

Günlük ev kiralama uygulamaları için yeni kararlar alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günlük ev kiralama uygulamaları için gelecek yeni önlemlerin detaylarını paylaştı. Bu bağlamda günübirlik ev kiralama için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinden bir belge talep edilmesinin zorunlu tutulacağı belirtildi. Yani bu evlerde konaklayacak olan bireylerin, otellerde olduğu şekilde düzenli bir biçimde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bilgilendirileceğinin altı çizildi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Günübirlik kiralanan evlere sertifika belgelendirme şartı getireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir belge almak zorunda olacaklar ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar. Ayrıca buradan elde ettikleri gelirle ilgili de bir vergi olacak. Sektörde Airbnb olarak tarif ediliyor ama biz aslında biz günübirlik kullanım diyoruz buna. Bu tarz evlere açıkçası bakanlığımız bir mevzuat çalışması başlattı. Yıl sonuna kadar da hayata geçireceğiz. Ne yapacağız? Bu tarz günübirlik kiralanan evlere normal kiralama dışında bir sertifika belgelendirme şartı getireceğiz. Kanuni mevzuatta bir değişiklik yaparak, vergiyi de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırmaları gerekecek. Bu aynı zamanda rekabet eşitliğini sağlamak açısından önemli. Yani dünyada nasıl oluyorsa Türkiye’de de o şekilde mevzuatları şekillendiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar burada mevzuat düzenlemelerini de yapacağız. Hepsi kayıtlı ekonomi haline gelecekler. Ama biz bakın bu günübirlik evlere karşı değiliz sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile ve mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız. Yoksa bu da bir turizm şeklidir. Bunun da çok talebi var dünyada olduğu gibi bizde de bu talep var ve bu talepten yararlanmamız gerekiyor.”

Bakan Ersoy’un açıklamalarında geçen Airbnb platformu 2008 yılında Kaliforniya’da Brian Chesky, Joe Gebbia ve Nathan Blecharczyk tarafından kuruldu. Şu anda 100’den fazla ülkede ve 65 binden fazla şehirde faaliyetlerini sürdüren platform, ev sahiplerinin evlerini ya da odalarını kısa bir süre için kiraya vermelerine katkıda bulunuyor. Gezginler için yeni bir konaklama deneyimi sunmayı vaat eden hizmet, aynı zamanda ev sahipleri için de gelir elde etme fırsatı sağlıyor. Uygulama şu anda dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.