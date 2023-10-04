Airbnb gibi platformlara gelecek verginin detayları geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan günlük kiralık evlere yönelik yasal düzenlemenin detayları belli oldu. Ortaya çıkan son bilgilere göre düzenleme kapsamında günlük kiralık evlerde kimlik bildirimi zorunlu tutulacak. Öte yandan konaklama başına vergi alınacak ve denetimler daha sıkı hale gelecek.

Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Airbnb gibi platformlar için yeni bir vergi geleceğini açıklamıştı. Bakan Ersoy, günlük ev kiralama için bakanlıktan bir belge talep edilmesinin zorunlu tutulacağını belirtip yakında uygulanmaya başlanacak kısıtlamaların ilk sinyalini vermişti. Yeni yasanın 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilirken, şimdi ise yasayla ilgili tüm merak edilen detaylar aydınlığa kavuştu.

Airbnb benzeri uygulamalar için yeni kısıtlamalar uygulanacak

Sabah’ın haberine göre düzenleme ile birlikte günlük kiralık evlerde konaklayan bireyler, kimlik bilgilerini e-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirecek. Bu bildirimi yapmayan ev sahipleri ise idari para cezasına çarptırılacak.

Düzenlemeyle günlük kiralık evler için ruhsat ve denetim sistemi kurulacak. Ruhsat almak isteyen ev sahipleri, belediyelere başvuru yapmak zorunda kalacak. Ruhsat başvurusu için ise binanın yangın merdiveni, yangın raporu belgesi ve atıkların kontrolü belgesi gibi izinlerin alınmış olması talep edilecek. Denetimlerde ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren günlük kiralık evler ise mühürlenecek. Ruhsat sahibi evlerde ise eksikler tespit edilmesi halinde ev sahiplerine idari para cezası uygulanacak.

Günlük kiralık evlere yönelik yasal düzenleme Airbnb gibi uygulamaların boy gösterdiği sektörde önemli değişikliklere yol açacak. Kimlik bildirimi zorunluluğu, terörle mücadele ve güvenlik açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Vergilendirme kararının sektörün şeffaflaşmasına ve vergi gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor. Denetimlerin artırılmasının ise sektörde kayıt dışılığı azaltacağı ve tüketicilerin daha güvenli bir şekilde günlük kiralık ev kiralamasına imkan sağlayacağı söyleniyor.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasında ise konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti: “Sektörde Airbnb olarak tarif ediliyor ama biz aslında biz günübirlik kullanım diyoruz buna. Bu tarz evlere açıkçası bakanlığımız bir mevzuat çalışması başlattı. Yıl sonuna kadar da hayata geçireceğiz.“