Lies of P sistem gereksinimleri değişti

Round8 tarafından geliştirilen ve Neowiz Games imzasıyla yayınlanacak olan Lies of P oyunu için geri sayım başladı. 19 Eylül tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlanacak oyun, Soulslike türünün güçlü bir temsilcisi olmak istiyor. Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen yapım Choi ji Won tarafıdnan yönetilirken, hikayenin orijinali ise Carlo Coloddini tarafından kaleme alınan 1883 tarihli The Adventures of Pinocchio’ya dayanıyor.

Klasik Pinokyo hikayesinin ilgi çekici bir yorumu olarak lanse edilen Lies of P için PC sistem gereksinimleri yenilendi. Bilindiği üzere geliştirici ekip daha önce farklı gereksinimlerle karşımıza çıkmıştı. Fakat muhtemelen gelen tepkilerden sonra şirket, gereksinimlerini düşürüp daha fazla insana hitap edecek bir oyun sunmak istedi.

Lies of P için yeni sistem gereksinimleri açıklandı

Lies of P minimum sistem gereksinimleri çok fazla değişmese de önerilen donanım, GPU ve CPU’da önemli bir düşüş gördü. Geliştiriciler, bu gereksinimlerle çözünürlük ve kare hızı açısından hedefin ne olduğunu net bir şekilde ortaya koymadı. Fakat yine de önerilen ekran kartları ile birlikte en azından 1080p, yüksek grafik ön ayarı ve 60 fps deneyimlerine erişebileceğimiz anlaşılıyor.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i3-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GeForce GTX 960 4GB

DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i3-6300

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6500 XT 4 GB/ NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB

DirectX: Sürüm 12

Eski sistem gereksinimleri nasıldı?

Lies of P sistem gereksinimleri ile ilgili olarak şirket, yukarıda da söz ettiğimiz gibi daha önce farklı donanım şartları ortaya koymuştu. Yeni ve eski sistem gereksinimlerini karşılaştırmak isteyen oyuncular, aşağıdaki tablodan yararlanabilir. Bu tabloda kalın vurguya sahip olan kısımlar, şirketin yeni sistem gereksinimlerinde düşürdüğü noktalar olarak göze çarpıyor.

Şirketin daha önce açıkladığı minimum sistem gereksinimleri şu şekilde karşımıza çıkıyordu:

İşletim sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB

DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekildeydi: