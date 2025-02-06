Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Leica Lux Grip, iPhone’ları profesyonel bir kameraya dönüştürüyor

    Leica Lux Grip kamera tutacağı tanıtıldı. iPhone'ları profesyonel kameralara dönüştüren cihaz mobil fotoğrafçıların ilgisini üzerinde topladı.
    Leica Lux Grip
    Görsel: Leica
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Leica, iPhone'lar için yeni bir kamera tutacağı piyasaya sürdü.
    • Leica Lux Grip, iPhone'ları adeta bir profesyonel kameraya dönüştürmeyi vaat ediyor.
    • Özel bir deri çanta ile birlikte satılan ürün, tek şarjla 1.000 çekime kadar pil ömrü sunuyor.

    Alman premium kamera üreticisi Leica, iPhone cihazları için Lux Grip adlı kamera tutacağını tanıttı. Bu ilginç cihaz, mobil fotoğrafçılar için iPhone’u daha hassas bir araç haline getirmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda daha iyi bir kamera deneyimi sunmak amaçlanıyor. Özellikle de Leica’nın kamera uygulamasıyla birlikte kullanıldığında daha da başarılı performans gösterdiği vurgulanıyor.

    Ünlü bir kamera markası olan Leica, işlerini akıllı telefon dünyasına genişletmenin yeni yollarını arıyor. 2022 yılından bu yana Xiaomi ile işbirliği yapmaya devam eden şirket, Çinli markanın cihazları için özel lensler tasarlıyor. Bunun yanı sıra geçen yılan beridir iPhone kullanıcıları için Leica Lux kamera uygulaması sunuluyor. Son olarak şirket, yeni kamera tutacağı ile daha büyük bir adım atıyor.

    Leica Lux Grip ne işe yarıyor ve nasıl çalışıyor?

    Lux Grip, Apple’ın MagSafe teknolojisini kullanarak iPhone’un arkasına ya da uyumlu bir iPhone kılıfına manyetik olarak takılıyor. Modüler yapısı sayesinde Apple’ın teknolojisine uyum sağlaması durumunda taban plakasının değiştirilmesine olanak sağlıyor. Bu sayede sap hem sağ hem de sol elini kullananlar için uygun hale geliyor.

    iPhone ve Leica Lux uygulamasıyla bağlantı Bluetooth aracılığıyla sağlanıyor. Zoom, dijital diyafram, deklanşör hızı ve pozlama gibi iPhone’un kamera ayarları cihazın sapı üzerindeki bir kadran kullanılarak ayarlanabiliyor.

    Leica Lux Grip
    Görsel: Leica

    Bununla birlikte ürünün sap kısmında iki kademeli bir tetik yer alıyor. Hafifçe basıldığında otomatik odaklama aktif hale gelirken, tam basıldığında ise çekim tetikleniyor. Lux uygulaması üzerinden iki adet ek buton ayrı ayrı programlanabiliyor.

    Sap kısmının Leica’nın SL kameralarından esinlenerek tasarlanmış ve alüminyumdan üretilmiş. iPhone’unuzu elinizde güvenli ve sağlam bir şekilde tutabilmeniz için ergonomik olarak tasarlandığı ifade ediliyor. Ayrıca sapı döndürülebildiği için iPhone’u hem yatay hem de dikey formatta kullanmak mümkün kılınıyor.

    Leica Lux Grip
    Görsel: Leica

    Lux Grip’e entegre edilen pilin tek şarjla 1.000 çekime kadar kapasite sağladığı aktarılıyor. USB-C kablosuyla iki saat içinde tamamen şarj edilebildiği söyleniyor.

    Leica Lux Grip fiyatı

    Leica mağazalarında, online alışveriş platformunda ve çeşitli perakendecilerde satışa sunulan Leica Lux Grip’in fiyatı açıklandı. Ürünün satış fiyatı 300 Euro (yaklaşık 11 bin TL) olarak duyuruldu. Son olarak Leica, ürünü satın alan kullanıcılara özel bir deri taşıma çantası da sunuyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Bununla beraber satın alma işlemiyle birlikte Leica’nın Lux uygulamasının “premium” versiyonunu bir yıl boyunca ücretsiz kullanmanız mümkün. Abonelik ücretinin normalde 79,99 Euro olduğunu hatırlatalım.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.