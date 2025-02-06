Leica Lux Grip, iPhone’ları profesyonel bir kameraya dönüştürüyor

Leica, iPhone'lar için yeni bir kamera tutacağı piyasaya sürdü.

Leica Lux Grip, iPhone'ları adeta bir profesyonel kameraya dönüştürmeyi vaat ediyor.

Özel bir deri çanta ile birlikte satılan ürün, tek şarjla 1.000 çekime kadar pil ömrü sunuyor.

Alman premium kamera üreticisi Leica, iPhone cihazları için Lux Grip adlı kamera tutacağını tanıttı. Bu ilginç cihaz, mobil fotoğrafçılar için iPhone’u daha hassas bir araç haline getirmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda daha iyi bir kamera deneyimi sunmak amaçlanıyor. Özellikle de Leica’nın kamera uygulamasıyla birlikte kullanıldığında daha da başarılı performans gösterdiği vurgulanıyor.

Ünlü bir kamera markası olan Leica, işlerini akıllı telefon dünyasına genişletmenin yeni yollarını arıyor. 2022 yılından bu yana Xiaomi ile işbirliği yapmaya devam eden şirket, Çinli markanın cihazları için özel lensler tasarlıyor. Bunun yanı sıra geçen yılan beridir iPhone kullanıcıları için Leica Lux kamera uygulaması sunuluyor. Son olarak şirket, yeni kamera tutacağı ile daha büyük bir adım atıyor.

Leica Lux Grip ne işe yarıyor ve nasıl çalışıyor?

Lux Grip, Apple’ın MagSafe teknolojisini kullanarak iPhone’un arkasına ya da uyumlu bir iPhone kılıfına manyetik olarak takılıyor. Modüler yapısı sayesinde Apple’ın teknolojisine uyum sağlaması durumunda taban plakasının değiştirilmesine olanak sağlıyor. Bu sayede sap hem sağ hem de sol elini kullananlar için uygun hale geliyor.

iPhone ve Leica Lux uygulamasıyla bağlantı Bluetooth aracılığıyla sağlanıyor. Zoom, dijital diyafram, deklanşör hızı ve pozlama gibi iPhone’un kamera ayarları cihazın sapı üzerindeki bir kadran kullanılarak ayarlanabiliyor.

Bununla birlikte ürünün sap kısmında iki kademeli bir tetik yer alıyor. Hafifçe basıldığında otomatik odaklama aktif hale gelirken, tam basıldığında ise çekim tetikleniyor. Lux uygulaması üzerinden iki adet ek buton ayrı ayrı programlanabiliyor.

Sap kısmının Leica’nın SL kameralarından esinlenerek tasarlanmış ve alüminyumdan üretilmiş. iPhone’unuzu elinizde güvenli ve sağlam bir şekilde tutabilmeniz için ergonomik olarak tasarlandığı ifade ediliyor. Ayrıca sapı döndürülebildiği için iPhone’u hem yatay hem de dikey formatta kullanmak mümkün kılınıyor.

Lux Grip’e entegre edilen pilin tek şarjla 1.000 çekime kadar kapasite sağladığı aktarılıyor. USB-C kablosuyla iki saat içinde tamamen şarj edilebildiği söyleniyor.

Leica Lux Grip fiyatı

Leica mağazalarında, online alışveriş platformunda ve çeşitli perakendecilerde satışa sunulan Leica Lux Grip’in fiyatı açıklandı. Ürünün satış fiyatı 300 Euro (yaklaşık 11 bin TL) olarak duyuruldu. Son olarak Leica, ürünü satın alan kullanıcılara özel bir deri taşıma çantası da sunuyor.

Bununla beraber satın alma işlemiyle birlikte Leica’nın Lux uygulamasının “premium” versiyonunu bir yıl boyunca ücretsiz kullanmanız mümkün. Abonelik ücretinin normalde 79,99 Euro olduğunu hatırlatalım.