Köpeğinizin sağlığı ve davranışlarını akıllı saatinizden kontrol edebileceksiniz

Fi Series 3 Plus akıllı tasma modeli tanıtıldı.

Ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan bu ürün, 14 dolardan başlayan fiyatlarla aylık abonelik hizmetiyle çalışıyor.

Cihaz köpeğinizin sağlığı ve davranışlarını akıllı saatiniz üzerinden pratik bir şekilde kontrol etmenizi mümkün kılıyor.

Fi Series 3 Plus akıllı tasma modeli evcil hayvanlarının hareketlerini, sağlıklarını ve davranışlarını daha ayrıntılı bir şekilde izlemek isteyen köpek sahipleri için önemli iyileştirmeler getiriyor. The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre ana yeni özellik akıllı saatlerle entegrasyon, yani doğrudan bileğinizde rahat veri takibine olanak sağlamak oluyor.

Fi’nin önceki modele göre iki kat daha doğru olduğunu söylediği GPS izleme doğruluğu iyileştiriliyor. Bu da köpeğinizin yerini belirleme doğruluğunu artırıyor. Yeni akıllı tasma havlama, yalama, tırmalama, yeme veya içme gibi çeşitli köpek davranışlarını tanımak için yapay zekadan yararlanıyor.

Fi yüksek doğruluk payı vaat ediyor

Bu veriler sağlık sorunlarına işaret edebilecek veya erken uyarı sağlayabilecek önemli değişiklikleri belirlemek için analiz ediliyor.

Fi davranışsal algılamanın doğruluğunun yüzde 80’e ulaştığını ve bunun sahiplerinin olası sağlık sorunlarını takip etmelerine yardımcı olabileceğini iddia ediyor.

Öte yandan diğer akıllı giyilebilir cihazlarda olduğu gibi, bu tür bir takibin bazı insanlar için güven verici olmaktan çok stresli olabileceği konusunda endişeler var. Tüm önemli veriler Fi – GPS Dog Tracker mobil uygulamasında saklanıyor.

Tek şarjla 3 aya kadar pil ömrü

Akıllı tasma modeli IP68 standartlarına göre tamamen su geçirmezdir, 50 metreye kadar tuzlu suya dayanabiliyor. Tek bir şarjla üç aya kadar pil ömrü sunuyor.

Uygulama veteriner kayıtlarından veya faturalardan ilgili sağlık bilgilerini çıkarmanıza olanak tanıyan AI destekli belge analizi özelliğine de sahip. Bu sayede köpeğinizin sağlığını yönetmeniz daha kolay hale geliyor.

Genel olarak Fi Series 3 Plus akıllı tasma modeli dört ayaklı arkadaşlarının ihtiyaçlarını daha iyi anlamak isteyen aktif sahipler için kapsamlı bir çözüm vaat ediyor.

Şimdilik yalnızca Apple Watch cihazlarında destekleniyor

Fi Series 3 Plus şimdilik yalnızca Apple Watch cihazlarında destekliyor. Fakat şirket diğer saatler için de destek vermeye çalışıyor.

Ayrıca tasmayı ve akıllı telefon uygulamasını kullanarak köpeğinizin durumunu da izleyebilirsiniz. Bu saati kullanmak kadar kolay bir işlem olacaktır.

Fi Series 3 Plus fiyatı

Cihaz köpeğin karanlıkta daha iyi görünürlüğü için dahili bir ışık içeriyor. Beş boyutta gelen akıllı tasma sarı, mavi, pembe ve gri olmak üzere dört renk seçeneğiyle listeleniyor.

Fi Series 3 Plus’ın fiyatı 14 dolardan başlayan uygulamaya aylık abonelikle bağlantılı olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı tasmanın kendisi ise ücretsiz olarak veriliyor.