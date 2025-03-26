Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    Assassin’s Creed ve Elon Musk sosyal medyada birbirine girdi

    Assassin's Creed sosyal medya yöneticisi, Elon Musk ile girdiği diyalogda iğneleyici ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
    Assassin's Creed - Elon Musk tartışması
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Elon Musk, Assassin's Creed ile ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımıyla büyük tepki topladı.
    • Assassin's Creed sosyal medya yöneticileri, Musk'a "unutamayacağı" bir ders verdi.
    • İğneleyici bir mesajla Musk'ın ifadelerini yanıtlayan Assassin's Creed, sosyal medyada büyük bir destek topladı.

    Milyarder iş insanı Elon Musk yaptığı sıra dışı açıklamalarla tartışmalı bir isim olmaya devam ediyor. Oyun dünyasına yakınlığı ile tanınan Musk, daha önce Path of Exile 2’de rekor kırmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Musk’ın popüler oyun serisi Assassin’s Creed hakkında kullandığı son ifadeler yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

    ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı lideri olarak Donald Trump yönetiminde yer alan Elon Musk, Assassin’s Creed oyunu hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandı. Bunun üzerine Ubisoft’un sosyal medya yöneticisi tarafından sert bir şekilde uyarılan Musk, sosyal medyada büyük bir çekişmenin konusu haline geldi.

    Assassin’s Creed sosyal medya yöneticisi Elon Musk’ı affetmedi

    Musk, Assassin’s Creed Shadows hakkında olumlu konuşan bir içerik üreticisini tarif ederken, “Satıldı demek daha uygun bir terim olurdu” diye yazdı ve şu ifadeleri ekledi: “Objektif olarak bakıldığında, sadece para için berbat bir oyunu tanıtıyor.

    Bu noktada Assassin’s Creed sosyal medya hesabı şu şekilde yanıt verdi: “Path of Exile 2 hesabınızda oynayan adam size bunu mu söyledi?” Yüz binlerce beğeni ve repost eşliğinde sanal alkışlarla desteklenen bu mesaj büyük bir dikkat yarattı.

    Assassin's Creed - Elon Musk tartışması

    Söz konusu çatışmanın zeminini Assassin’s Creed Shadows satışları konusunda dikkat çekici ifadeler kullanan Mark Kern’in düşünceleri oluşturdu. Bu durum bir kez daha Ubisoft’un sosyal medya yöneticilerinin tepkisine yol açtı.

    Yıllardır özellikle büyük yayıncılara yönelik küçümseyici açıklamalarıyla dikkat çeken eski World of Warcraft ekibi lideri, Assassin’s Creed Shadows’un Ubisoft’un ihtiyaç duyduğu hit oyun olmadığını iddia ettiği bir makale yayınladı.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    Assassin’s Creed sosyal medya yöneticileri ise en azından oyunlarının yayınlandığını, Mark Kerr’in Blizzard’dan ayrıldıktan sonra üzerinde çalıştığı, fakat hiçbir zaman hayata geçemeyen birçok projenin aksine, bu oyunun oyunseverlerle buluştuğunu söyledi.

    Assassin’s Creed Shadows serinin en iyi ikinci lansmanı oldu

    GamesIndustry.biz’in eski yöneticisi Christopher Dring, Assassin’s Creed satışları hakkında görüşlerini dile getirdi. Özellikle de video oyunu pazarının içinde bulunduğu mevcut durum göz önüne alındığında, Ubisoft tarafından şu ana kadar açıklanan resmi verilerden olumlu bahsetti.

    The Sims 1-2 Legacy Collection inceleme: Satın almaya değer mi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    The Sims 1-2 Legacy Collection inceleme: Satın almaya değer mi?

    Rakamlar iyi” diyen Dring. “Mevcut pazarda 70 dolarlık bir oyun için iki milyon oyuncu, yerleşik bir IP için bile büyük bir başarı. Ayrıca Assassin’s Creed tarihindeki en iyi ikinci lansman.” ifadelerini kullandı. Ayrıca sözlerine şu cümleleri ekledi:

    “Şimdi bu iki milyon oyuncu kısmen bir abonelik hizmeti olan ve oyunun satın alınması anlamına gelmeyen Ubisoft+ platformundan geliyor. Ancak bunun duyurulan sayıların değerini düşürmediğine inanıyorum. Çünkü Ubisoft+ aboneliği hala 18 dolara mal oluyor.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.