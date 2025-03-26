Assassin’s Creed ve Elon Musk sosyal medyada birbirine girdi

Elon Musk, Assassin's Creed ile ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımıyla büyük tepki topladı.

Assassin's Creed sosyal medya yöneticileri, Musk'a "unutamayacağı" bir ders verdi.

İğneleyici bir mesajla Musk'ın ifadelerini yanıtlayan Assassin's Creed, sosyal medyada büyük bir destek topladı.

Milyarder iş insanı Elon Musk yaptığı sıra dışı açıklamalarla tartışmalı bir isim olmaya devam ediyor. Oyun dünyasına yakınlığı ile tanınan Musk, daha önce Path of Exile 2’de rekor kırmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Musk’ın popüler oyun serisi Assassin’s Creed hakkında kullandığı son ifadeler yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı lideri olarak Donald Trump yönetiminde yer alan Elon Musk, Assassin’s Creed oyunu hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandı. Bunun üzerine Ubisoft’un sosyal medya yöneticisi tarafından sert bir şekilde uyarılan Musk, sosyal medyada büyük bir çekişmenin konusu haline geldi.

Assassin’s Creed sosyal medya yöneticisi Elon Musk’ı affetmedi

Musk, Assassin’s Creed Shadows hakkında olumlu konuşan bir içerik üreticisini tarif ederken, “Satıldı demek daha uygun bir terim olurdu” diye yazdı ve şu ifadeleri ekledi: “Objektif olarak bakıldığında, sadece para için berbat bir oyunu tanıtıyor.”

Bu noktada Assassin’s Creed sosyal medya hesabı şu şekilde yanıt verdi: “Path of Exile 2 hesabınızda oynayan adam size bunu mu söyledi?” Yüz binlerce beğeni ve repost eşliğinde sanal alkışlarla desteklenen bu mesaj büyük bir dikkat yarattı.

Söz konusu çatışmanın zeminini Assassin’s Creed Shadows satışları konusunda dikkat çekici ifadeler kullanan Mark Kern’in düşünceleri oluşturdu. Bu durum bir kez daha Ubisoft’un sosyal medya yöneticilerinin tepkisine yol açtı.

Yıllardır özellikle büyük yayıncılara yönelik küçümseyici açıklamalarıyla dikkat çeken eski World of Warcraft ekibi lideri, Assassin’s Creed Shadows’un Ubisoft’un ihtiyaç duyduğu hit oyun olmadığını iddia ettiği bir makale yayınladı.

Assassin’s Creed sosyal medya yöneticileri ise en azından oyunlarının yayınlandığını, Mark Kerr’in Blizzard’dan ayrıldıktan sonra üzerinde çalıştığı, fakat hiçbir zaman hayata geçemeyen birçok projenin aksine, bu oyunun oyunseverlerle buluştuğunu söyledi.

Assassin’s Creed Shadows serinin en iyi ikinci lansmanı oldu

GamesIndustry.biz’in eski yöneticisi Christopher Dring, Assassin’s Creed satışları hakkında görüşlerini dile getirdi. Özellikle de video oyunu pazarının içinde bulunduğu mevcut durum göz önüne alındığında, Ubisoft tarafından şu ana kadar açıklanan resmi verilerden olumlu bahsetti.

“Rakamlar iyi” diyen Dring. “Mevcut pazarda 70 dolarlık bir oyun için iki milyon oyuncu, yerleşik bir IP için bile büyük bir başarı. Ayrıca Assassin’s Creed tarihindeki en iyi ikinci lansman.” ifadelerini kullandı. Ayrıca sözlerine şu cümleleri ekledi: