Kıyamet Günü Saati güncellendi! Dünyanın sonuna 90 saniye kaldı

Kıyamet Günü Saati güncellendi. İlk defa 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Chicago Üniversitesi’nde Bulletin of the Atomic Scientists adlı derginin yönetim ekibi tarafından sembolik bir şekilde kıyameti tasvir eden bu saat, 2024 yılı için güncellendi. Saat dünyanın sonuna 90 saniye kala durdu.

İlk başta kulağa adeta bir bilim kurgu filmi gibi gelebilecek bu durum, esas olarak bir bakıma gerçeklik taşıyor. 2023 yılıyla aynı işaretini korumaya devam eden saat, sembolik de olsa pek çok insanı korkutuyor. İnsanlığın sonuna az bir vakit kaldığını vurgulanırken, bununla alakalı küresel tehditlerin neler olduğuna ilişkin detaylı bilgi sunuluyor.

Kıyamet Günü Saati neden 90 saniye gösteriyor? Bu ne anlama geliyor?

Chicago merkezli Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu ekibinde yer alan uzmanlar tarafından işaretlenen saat, insanlığın sonuna en yakın noktada karşımıza çıkıyor. Sembolik de olsa insanlık adına büyük tehlikelerin altını çizen kıyamet saati, insanların şimdiye dek eşi benzerine rastlanılmamış derecede korkunç bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Peki ya Kıyamet Günü Saati neden dünyanın sonuna son 90 saniye kaldığını gösteriyor? Bulletin of the Atomic Scientists tarafından açıklanan bilgilere göre bunun başlıca sebepleri arasında Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, küresel çapta endişe yaratan iklim krizi, nükleer silah azaltma anlaşmalarının bozulmaya başlaması, 2023 yılının resmi olarak tarihte şimdiye kadar kayıt altına alınan en sıcak yıl olarak açıklanması, genetik mühendisliği teknolojilerinin gelişimi ve son olarak üretken yapay zeka gibi faktörler yer alıyor.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında da bilim insanları, yine kıyamet saatini 90 saniye olarak açıklamıştı. Bulletin of the Atomic Scientists başkanı Rachel Bronson konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Pek çok kişi bu yıl saatte bir değişiklik olmamasını, dünyanın istikrarlı bir şekilde ilerlediği şeklinde değerlendirmişti. Fakat Bronson bunun tam tersi olduğunu ifade ederek şu açıklamayla karşımıza çıktı:

“Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin ve toplulukların acilen harekete geçmesi gerekiyor. Genç nesillerin bu mücadeleye liderlik ettiğini görmek için umutluyuz ve ilhamımızı koruyoruz.”

Bulletin of the Atomic Scientists yönetim kurulu başkanı Jerry Brown ise liderlerin dünyayı hızla felakete sürüklediğini ifade ederek nükleer bomba, büyük karbon emisyonları ve yapay zeka gibi unsurları işaret etti. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi büyük güçlerin uzlaşma sağlayamaması halinde dünyanın daha da büyük bir felakete boğulacağını dile getirdi.