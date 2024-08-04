Apple’ın 2026’da iki katlanabilir cihaz ile geleceği söyleniyor

Teknoloji devi Apple’ın katlanabilir telefon pazarına gireceği iddiaları yıllardır teknoloji basınında tartışılan bir konu haline geldi. Artık sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından alay konusu haline getirilen bu durum adeta bir sarmala dönüştü. Samsung’un yıllar önce girdiği bu pazarda şu anda Huawei, Honor, Motorola ve Xiaomi gibi pek çok büyük şirket ilgi çekici inovatif ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ederken, Apple şirketinin ise geç de olsa bu segmente yönelik cihaz ya da cihazlar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

Geçtiğimiz haftalarda Flip formatlı kapaklı bir tasarıma sahip olan ve Samsung Galaxy Z Flip serisi ile rekabet edeceği öne sürülen ilk katlanabilir iPhone ile ilgili önemli iddialar ortaya çıkmıştı. Gelen son haberler de önceki sızıntılarla örtüşerek beklenen modelin 2026 yılında piyasaya çıkacağını ileri sürüyor. Fakat bu kez iddialarda 2026’da Apple’ın bir değil iki katlanabilir cihaz ile karşımıza çıkacağı vurgulanıyor.

Apple’ın 2026 yılına bomba gibi gireceği vurgulanıyor

Jeff Pu tarafından paylaşılan bilgilere göre teknoloji devi Apple 2026 yılında iki katlanabilir cihaz ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Bunlardan bir tanesi zaten daha önce çeşitli sızıntı haberlerinde defalarca kez adını duyduğumuz katlanabilir iPhone olacak. Fakat iPhone’lardan önce sene başlarında şirketin iPad ve iMac cihazlarını birleştiren hibrit bir katlanabilir cihazı tüketicilerle buluşturacağı iddia ediliyor.

Katlanabilir iPhone ile ilgili sızıntılar yıllardır konuşulan ve artık neredeyse bir şehir efsanesi haline gelmeye başlayan bir olgu haline geldi. Apple’ın gerçekten de böyle bir cihaz üzerine yıllardır kafa yorduğu ve hatta bunun için çok sayıda patent aldığı biliniyor. Fakat bu noktada şirketin bazı kritik problemleri aşamadığı, “mükemmel” sonuca ulaşamadığı için ise söz konusu cihazı bir türlü karşımıza çıkarmadığı öne sürülüyor.

Geçen ay ortaya çıkan raporlarda Flip formatlı ilk katlanabilir iPhone modelinin kapaklı tasarımla 2026 yılında geleceği paylaşılmıştı. Fakat yine aynı raporda şirketin ekrandaki kırışıklıkları ortadan kaldırmak için yeterince iyi bir çözüm bulamadığına değinilmişti.

Bu noktada son durumun ne olduğu halen daha belirsizliğini korumaya devam etse de yakın tarihli pek çok raporda kaynaklar şirketin 2026 yılında beklenen modeli artık piyasaya sunacağına işaret etmeye başladı. Üst üste birçok kaynaktan gelen bu bilgi, teknoloji meraklılarının heyecanını daha da artırdı.

Apple tarafından 2026 yılında iki katlanabilir cihaz piyasaya sürüleceği söylenirken, bunlardan ikincisi olan iPad/iMac hibriti modelin detayları da şimdilik belirsiz durumda. Beklenen cihazın daha büyük ve eksiksiz bir yapıya sahip olacağı öne sürülürken, halen cihazla alakalı çok sayıda soru işareti bulunuyor. Fakat ilerleyen haftalarda konuya ilişkin daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

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