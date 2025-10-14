Katlanabilir “iPhone Ultra” beklenenden daha ucuz olabilir

Katlanabilir iPhone modelinin raflara "iPhone Ultra" adıyla geleceği söyleniyor.

Analist Ming-Chi Kuo, cihazın beklenenden daha ucuz bir fiyatla sunulacağına işaret ediyor.

Söylentilere göre telefon yaklaşık 1.800 ila 2.000 dolar seviyesinde satışa sunulacak.

Apple bu yıl tanıttığı iPhone Air modeliyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İncecik gövdesi ve zarif tasarımıyla adından söz ettiren model, göz alıcı bir görünüm ortaya koyuyor. Fakat ABD’li şirket asıl büyük devrimsel yeniliği 2026 yılında gelecek katlanabilir iPhone Ultra ile gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olarak raflarda boy göstermeye başlayacak olan cihaz, etkileyici tasarımının yanı sıra olağanüstü donanımıyla da fark yaratacak. Daha önce ortaya çıkan raporlar, telefonun astronomik fiyatlarla raflara geleceğine işaret ediyordu. Fakat son haberler ile birlikte modelin beklenenden biraz daha düşük fiyatla sunulacağı öne sürülüyor.

Katlanabilir iPhone’un fiyatı ne kadar olacak?

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, dikkat çekici bir açıklama yaptı. Yeni iPhone’u katlanabilir hale getirmek için olmazsa olmaz olan menteşe mekanizmasının ortalama fiyatının, Foxconn ve Shin Zu Shing seri üretime başladığında 70-80 dolara düşmesi bekleniyor.

Bununla alakalı ilk tahminler, fiyatı 100-120 dolar olarak belirlemişti. Bu durum, katlanabilir iPhone’un piyasaya sürüldüğünde fiyatını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Kuo konuyla alakalı şu ifadelere yer veriyor:

“Menteşe fiyatlarındaki düşüş, temel olarak montaj tasarımı optimizasyonundan ve Foxconn’un katılımından kaynaklanıyor. Tedarik zincirindeki bileşen maliyetlerindeki keskin düşüşten değil. Ortalama menteşe satış fiyatlarındaki keskin düşüş, Apple’ın maliyetleri azaltıp kâr marjlarını artırmasına veya fiyat tasarruflarını pazar payını artırmak için kullanmasına olanak tanıyor.”

Luxshare-ICT’nin 2027 gibi erken bir tarihte menteşe üretimine başlayabileceğini de ekleyen analist, bu nedenle oldukça iyimser yaklaşıyor. Fakat Apple’ın kar marjını daha da artırmak için katlanabilir iPhone’un satış fiyatına dokunmamayı tercih edebileceğini de belirtiyor.

Ne yazık ki cihaz piyasaya sürülene kadar teknoloji devinin kararı hakkında daha fazla bilgi edinemeyeceğiz. Analistler olası fiyat düşüşünü hesaba katmadan, katlanabilir iPhone için şu anda yaklaşık 2 bin dolarlık bir perakende fiyatı öngörüyor. Akıllı telefonun 2026’da piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.