Donald Trump başkanlığa günler kala meme coin çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump yeniden koltuğa oturmasına günler kala meme coin piyasaya çıkardı.

$TRUMP bu sabah saatlerinde yaklaşık 30 dolar seviyesini gördü.

Trump'ın kripto para projesine ilk yatırımlar Binance ve Gate'den geldi.

Yeniden Amerika Birleşik Devletleri başkanı çekilen Donald Trump, koltuğa oturmaya günler kala yeni bir meme coin piyasaya çıkardı. X (eski adıyla Twitter) ve Truth Social hesaplarından paylaşılan gönderiler, Trump’ın göreve başlama töreninden yalnızca birkaç gün önce ortaya çıktı.

Başlangıçta pek çok kullanıcı, Trump’ın sosyal medya hesaplarının saldırıya uğradığını düşünmüştü. Fakat bu güvensizlik duygusu kısa sürede bozuldu ve bunun gerçek bir meme coin olduğu anlaşıldı. Projeyi finanse eden milyonlarca doların kaynağı merak konusuydu. Decrypt tarafından aktarılan bilgilere göre bu para Binance ve Gate gibi platformlardan geliyor.

Donald Trump’ın meme coin’i kısa süre fırladı

Donald Trump tarafından piyasaya sürülen yeni meme coin kısa süre içinde büyük bir popülarite yakaladı. Değeri yalnızca birkaç saat içinde fırlayan meme coin, sabahın erken saatlerinde yaklaşık 30 dolar seviyesine çıktı. CoinMarketCap verilerine göre şu anda $TRUMP yaklaşık 27.50 dolar seviyesinden işlem görüyor.

$TRUMP meme coin’i “Savaş, savaş, savaş!” sloganıyla karşımıza çıkıyor ve “Savunduğumuz her şeyi kazanacağız!” mottosuyla hareket ediyor. Bu sloganlar, Trump’ın seçim kampanyası mitinginde de sloganı olan “Savaş, savaş, savaş” sözlerinden ilham alıyor. Bu sloganın Temmuz 2024’te Trump’ın suikast girişiminden kurtulduktan sonra halkına bağırdığı sözler olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Solana ağı üzerine inşa edilen Donald Trump meme coin projesinin toplam arzı 1 milyar coin ile sınırlı tutuluyor. Projenin resmi internet sitesinde yer alan detaylara göre başlangıç aşamasında yalnızca 200 milyon coin mevcut bulunuyor.

Arzın yüzde 80’inin Trump Organization iştiraki CIC Digital ve CIC’nin ortak sahibi olduğu Fight Fight Fight LLC adlı bir kuruluşta tutulduğu vurgulanıyor. Üç yıllık bir kilit açma programına tabi tutulan projenin tüm varlıklarını aynı anda satamayacağı ekleniyor.