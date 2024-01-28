Jeff Bezos’un Amazon’u kurduğu ev satılıyor

Jeff Bezos’un 1994 yılında ünlü e-ticaret devi Amazon’u kurduğu ev satışa sunuldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan bu mülk, internet tarihinin ikonik bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Sembolik olarak büyük anlamlar atfedilen evin değeri 2,3 milyon dolar olarak açıklandı.

Amazon’un ilk ofisi olarak hizmet veren bu ev, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Jeff Bezos ile o dönemki eşi MacKenzie Scott tarafından kiralandı. Seattle yakınlarında bulunan bu tek katlı ve üç odalı evin garajında, teknoloji dünyasına damgası vuracak ve e-ticaret pazarını yaratacak girişimin ilk temelleri atıldı.

Jeff Bezos’un Amazon’u kurduğu ev 2,3 milyon dolardan satışa çıktı

“Amazon’un doğduğu yere hoş geldiniz – Jeff Bezos, Amazon’u 1994 yılında West Bellevue’deki bu evin mütevazı garajında ​​kurdu” notuyla satışa sunulan Amazon’un doğduğu ev; Business Insider’ın haberine göre geniş bir oturma odası ve tavan pencerelerinden doğal ışık alan aydınlık bir mutfağa sahip. Toplamda 143 metrekare alana sahip olan mülkün 2001 yılında restore edildiği belirtiliyor.

Pek çok tadilat yaşayan ev, tüm değişikliklere rağmen yine de garajın büyülü dokusunu korumaya devam ediyor. Garajda, Jeff Bezos’un 90’lı yıllarda yerleştirdiği orijinal “amazon.com” tabelasının yer aldığı aktarılıyor.

Jeff Bezos’un Amazon’u kurduğu ev, sembolik olarak önemli bir geçmişe sahip olan garajıyla, özellikle de teknoloji tutkunları tarafından büyük bir dikkat topluyor. 90’lı yıllarda yalnızca bir adet bilgisayar, temel birtakım ofis malzemeleri ve bir masayla başlayan Amazon serüveni, ilk etapta yalnızca internetten kitap satışına odaklanıyordu. Fakat şirket, ilerleyen süreçte rotasını online alışveriş pazarına çevirdi ve günümüzde piyasaya değerini 1,6 trilyon dolara kadar çıkardı.

Geçmişte de benzer satışlar gerçekleştirilmişti

Jeff Bezos’un Amazon’u kurduğu ev, teknoloji meraklıları ve koleksiyon tutkunları için ilgi çekici bir figür olarak karşımıza çıktı. Geçmişte de yine teknolojiyle ilgilenen insanların ilgisini üzerinde toplayan çeşitli örneklerle karşılaşmıştık. Örneğin milyarder iş insanı Elon Musk’ın 1995’te ilk şirketi Zip2’yi kurduğu ev, geçtiğimiz yıllarda 2 milyon dolara satılmıştı.

The New York Times’ın 2018 yılındaki haberine göre Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in 1975 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Albuquerque’deki Computer Center Corporation’dan ilk bilgisayarını satın aldığı mağaza, binlerce dolara satılmıştı. Gates’in hayatının dönüm noktasına şahit olan ve onu ilk bilgisayarı Altair 8800 ile buluşturan mağazaya büyük bir ilgi gösterilmişti.

Jeff Bezos’un Amazon’u kurduğu ev, özellikle de Steve Jobs’un Apple’ı kurduğu garajla oldukça benzerlik taşıyor. Steve Jobs ve Steve Wozniak ikilisi tarafından 1976 yılında Apple’ın kuruluşuna ev sahipliği yapan bu garaj 1.5 milyon dolardan alıcı bulmuştu.