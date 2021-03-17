İslami finans kurallarına uygun kripto para: Caizcoin

Kripto paraların çokça değer kazandığı bugünlerde her geçen gün yeni bir kripto para da piyasaya sürülüyor. Şimdi ise İslami finans kurallarına uygun yeni kripto para birimi pazara girmiş durumda.

Almanya merkezli şirket tarafından “şeriata uygun kripto para” olarak piyasaya sürülen “Caizcoin”, kullanıcıların İslami finans kurallarına uygun olarak para transferi gerçekleştirebilmelerini sağlıyor.

Resmi sitelerinde yapılan açıklamaya göre Caizcoin, şeriat kurallarına uygun blokzincir (blockchain) altyapısı ile müslümanlar ve müslüman olmayanlar arasında güvenli alım-satım yapabilmeyi kolaylaştırıyor.

Caizcoin’in İslamiyet’e uygun olması adına bazı kısıtlamalar da getirilmiş durumda. Öyle ki Caizcoin ile herhangi tütün, alkol, cinsellik veya domuz eti içeren ürünler kapsamında alışveriş işlemleri yapılamıyor.

Caizcoin cüzdanı, kripto paralar arasında alım-satım (exchange) gibi işlemlerin de İslami finans kurallarına ve normlarına uygun olduğu belirtiliyor.

Caizcoin işlemleri şimdilik sadece websitesi (caizcoin.io) üzerinden yapılabiliyor. Ancak Android ve iOS uygulamalarının da yakın zamanda kullanıma sunulacağı belirtiliyor.