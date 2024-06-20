iPhone’lar için profesyonel video kayıt deneyimi sunan Final Cut Camera yayınlandı

iPhone kullanıcılarının uzun süredir heyecanla beklediği Final Cut Camera uygulaması nihayet yayınlandı. Uyumlu iPhone ve iPad cihazlarında çalışan bu uygulama, kullanıcıların video çekimlerini son derece profesyonel bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Bu sayede mobil cihazınızdan çektiğiniz görüntülere usta işi dokunuşlar katmanız mümkün kılınıyor.

Final Cut Camera’da tıpkı diğer birçok kamera uygulamasında da gördüğümüz gibi ilgi çekici birtakım manuel kontrol seçenekleri yer alıyor. Kullanıcıların hassas dokunuşlarda bulunabileceği bu seçeneklerden bazıları ISO, deklanşör hızı ayarı, beyaz dengesi ve odak ayarları olarak karşımıza çıkıyor. İşte Apple’ın yeni uygulamasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

ProRes ve Log codec bileşenlerini destekleyen yeni video kayıt uygulaması çok sayıda ilgi çekici aracı bir araya getiriyor. Kullanıcılar için zahmetsiz bir kurgu deneyimi ortaya koyan uygulama ayrıca Apple’ın amiral gemisi telefonları arasında yer alan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için özel bazı ayrıcalıklar sunuyor. Bu cihazlardan videoların kare hızını seçmenize imkan sağlanıyor.

Final Cut Camera ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu

Kullanıcılar için profesyonel bir hizmet vaat eden Final Cut Camera’yı şu anda iPhone ve iPad kullanıcıları tamamen ücretsiz bir şekilde cihazlarına indirebiliyor. Uygulamanın Apple App Store’daki sayfasında şu ifadelere yer veriliyor:

“Final Cut Camera, tüm video prodüksiyonunuz için sezgisel profesyonel kontrollerle sizi yönetmen koltuğuna oturtuyor. iPad için Final Cut Pro’da video açılarınızı önizlemek, kaydetmek ve senkronize etmek için Final Cut Camera çalıştıran dört adede kadar cihazı bağlayarak Live Multicam oturumunu sorunsuz bir şekilde başlatın. Enstantane hızı, ISO, beyaz dengesi ve manuel odaklama gibi güçlü ayarlarla çekim yapın. Çözünürlüğünüzü, kare hızınızı, renk alanınızı ve daha fazlasını kolayca özelleştirin. Odaklanma zirvesi ve aşırı pozlama göstergeleriyle videonuzu hızla izleyin. Final Cut Camera ile profesyonel videolarınız için mükemmel çekimi yakalayın.”

iPhone ve iPad’lerde üst düzey bir kurgu deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar Final Cut Camera’yı herhangi bir ücret ödemeden cihazlarına indirebilir. Uygulamaya erişmek için iOS 17.4 veya daha üzeri bir sürüme sahip olmak yeterli. Uygulamanın dosya boyutunun ise 69,6 MB olduğunu ekleyelim.

Peki ya siz Final Cut Camera ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Apple ekosisteminde önemli bir yer edinen Final Cut markasının yeni uygulamasını cihazınıza indirmeyi düşünüyor musunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.