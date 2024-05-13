iPhone’lar için PlayStation 1 emülatörü App Store’a geldi

Teknoloji devi Apple bu yıl App Store politikalarında önemli yeniliklere gitti. Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası ile uyumluluk kapsamında çok sayıda değişikliğe yer veren şirket, üçüncü taraf uygulama mağazası desteğini yakın zaman önce başlattı. Bunun yanı sıra şirketin bir diğer önemli hamlesi ise emülatörlerle ilgili oldu.

Bu yıl itibariyle nihayet emülatör hizmetlerini App Store platformuna getirmeye başlayan Apple, bu sayede kullanıcıların iPhone cihazları üzerinden NES, SNES, Game Boy Color, Game Boy Advance ve Nintendo DS gibi eski konsollardaki klasik oyunlara ulaşmalarına imkan sağladı. Şimdiye dek burada ana platformlardan önemli bir tanesi eksik kalsa da nihayet o boşluk kapandı. PlayStation 1 efsanesi kült oyunlarıyla kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Ücretsiz PlayStation 1 emülatörü iPhone ve iPad cihazlarına geldi

ZodTTD firmasının geliştirdiği Gamma uygulaması, iPhone’lar için keyifli bir PlayStation 1 deneyimi vaat ediyor. Uygulamanın öne çıkan ayrıcalıklı özellikleri arasında otomatik ve manuel kaydetme seçeneklerinin yanı sıra ayrıca Google Drive ve Dropbox entegrasyonları karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar favori oyunlarını seçip daha hızlı bir şekilde bu yapımlara erişim sağlayabilirken; ayrıca kablosuz kontrol cihazları, klavyeler ve diğer aksesuarlar için de özel destekler yer alıyor.

Gamma oyun emülatörü sayesinde birçok efsane PlayStation 1 klasiğini iPhone cihazınızdan rahatlıkla oynamanız mümkün olacak. 10 yıldan uzun bir süredir Nintendo 64 ve TurboGrafx oyunları için çeşitli emülatörler sağlayan ZodTTD; yeni uygulamanın iOS 15.0 ve üzeri iPhone, iPad ve iPod’larda desteklendiğini vurguluyor. 37,3 MB dosya boyutuna sahip olan uygulamayı bu bağlantıya tıklayarak cihazınıza indirmeniz mümkün.

Tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmaya başlayabileceğiniz PlayStation 1 emülatörü, hiçbir biçimde uygulama içi satın alım barındırmıyor. Platformun bir diğer önemli avantajı ise emülasyon oluşturmak için BIOS gereksinimi olmaması olarak belirtiliyor. Oyunu çalıştırmak için sadece ROM dosyasını alıp çalıştırmanızın yeterli olacağı ifade ediliyor.

Geliştirici şirket tarafından yapılan açıklamaya göre uygulamanın kütüphanesinde çok sayıda efsane PlayStation 1 oyunu yer alıyor. Şu anda halen daha bazı oyunlarda çeşitli problemlerin yer aldığı ifade edilirken, yine de geliştirici ekibin yoğun bir şekilde bu sorunları çözmek üzere çalıştığı vurgulanıyor. İlerleyen haftalarda gelecek bir güncellemeyle tüm hataların ortadan kaldırılacağı söyleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 2024’te çıkacak tüm oyunlar (PlayStation, Xbox, Switch, PC, mobil)