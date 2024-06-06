iPhone ve Apple Watch kullanıcılarına kötü haber! Kırık ekranlar için artık para ödeyeceksiniz

Apple bugün iPhone ve Apple Watch akıllı saat kullanıcılarını üzecek bir haberle karşımıza çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, iPhone ve Apple Watch’larda ekran için garanti politikasında değişikliğe gitti. Bu değişiklik sonucunda kullanıcılar bireysel çatlaklar için artık tamir ücreti ödemek zoruna kalacak.

Şimdiye kadar iPhone ve Apple Watch kullanıcıları bireysel çatlaklarda bile ücretsiz olarak onarım imkanı sunuyordu. Fakat artık ne yazık ki bu durum değişecek. Cihazın ekranında gözle görülür bir darbe ya da hasar olmadan meydana gelen çatlaklarda bile kullanıcılar masrafları karşılamakla sorumlu olacak. Bu değişiklik şimdiden dünya çapında birçok Apple kullanıcısından büyük tepki topladı.

iPhone ve Apple Watch’lar her türlü ekran çatlağını kendi cebinden karşılamak zorunda kalacak

9to5Mac’in haberine göre Apple’ın ekran tamiri ile ilgili politika değişikliği dünya çapında tüm Apple Store ve yetkili servislere iletildi. Bugünden itibaren iPhone ve Apple Watch cihazlarının ekranlarında meydana gelen tüm çatlaklar için kullanıcılar ücret ödemek zorunda olacak. Yani ekran kendi kendine bozulsa bile maalesef ki tüketicilerin bu masrafları karşılamaları gerekecek.

Apple’dan gelen bilgilere göre şimdilik bu politika değişikliği yalnızca iPhone ve Apple Watch cihazlarının ekranları ile sınırlı durumda. Yani iPad ve Mac cihaza sahip olan kullanıcılar tıpkı eskiden olduğu gibi yine ihtiyaç halinde cihazlarının ekranını ücretsiz bir şekilde tamir ettirme imkanı elde edebilecek.

Bu noktada yetkili ekip, ürünün hasarını değerlendirerek sorunun bireysel olup olmadığını tespit etmeye çalışacak. Cihazın ekranının kendi kendine zarar gördüğü durumlarda tüketicinin cebinden yine herhangi bir ücret çıkmayacak.

Apple’ın “sakar kullanıcılar” için öne çıkan bir çözümü bulunuyor. Telefonunu sürekli olarak düşüren ya da çeşitli hasarlar meydana getiren kullanıcıların Apple Care Plus abonelik hizmetinden yararlanabileceği vurgulanıyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, ürünün bir yıllık garantisini ve 90 günlük teknik destek süresini uzatarak her türlü kaza olayında gelişmiş çözümlerden yararlanabilecek.

Apple tarafından alınan yeni karar, eleştiri oklarını adeta üzerine çekti. Sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcı, şirketin bu politikasına karşı tepkisini dile getirdi. Ancak yine de ilerleyen süreçte firmanın stratejisi, ücretsiz onarım maliyetlerini düşürerek karlılığını artırmaya çalışmak olacak gibi görünüyor.

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