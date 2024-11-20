iPhone’lar için güvenlik odaklı iOS 18.1.1 güncellemesi yayınlandı

Apple, uyumlu iPhone'lar için iOS 18.1.1 güncellemesini yayınladı.

Yeni güncelleme, hata düzeltmeleri ve sistem kararlılığına odaklanıyor.

Aynı zamanda şirket, iOS 18.1.1'i desteklemeyen modeller için iOS 17.7.2 güncellemesini de sundu.

Teknoloji devi Apple, işletim sistemleri için güvenlik ve kararlılığa odaklanan yeni güncellemeler ile karşımıza çıktı. Şirketin sunduğu yeni yazılımlar iOS 18.1.1, iPadOS 18.1.1, macOS Sequoia 15.1.1 ve visionOS 2.1.1 olarak geliyor. Çok sayıda hata düzeltmesi ve güvenlik iyileştirmesi barındıran bu güncellemeler, Apple’ın güvenli ve işlevsel bir ekosistem sağlama konusundaki kararlılığını ön plana çıkarıyor.

Apple’ın piyasaya sunduğu yeni güncellemeler, iOS 18.1‘in yayınlanmasından sadece birkaç hafta sonra geldi. Bununla beraber şirket, her işletim sistemi için özel yapılar sunuyor. iOS, iPadOS ve macOS için 22B91 ve visionOS için 22N591 ile karşımıza çıkan Apple, aynı zamanda daha eski cihazlar ya da henüz yeni sürümlere yükseltme yapmamış olanlar için iOS 17.7.2 ve iPadOS 17.7.2 sürümlerini de kullanıcılara sunuyor.

Apple güvenlik tehditlerine karşı çağrı yaptı

Apple’ın kullanıcılara sunduğu yeni güncellemeler, kritik güvenlik sorunlarını gidermek ve genel sistem kararlılığını iyileştirmek üzere tasarlanıyor. Güvenlik açıklarına karşı gelişmiş koruma, söz konusu yeni sürümlerin ana odak noktası olarak karşımıza çıkıyor.

Apple, olası güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlamak için bu güncellemelerin yüklenmesini öneriyor. Yeni sürümler, eski cihazlar için bile genel deneyimi iyileştiren düzeltmeler sunuyor.

Yeni güncellemeler hangi cihazlarla uyumlu?

iOS 17.7.2 güncellemesi iPhone XS ve sonraki modellerle uyumlu bir şekilde çalışıyor. iPadOS 18.1.1 yazılımı iPad Pro (2018 itibarıyla), iPad Air (2019 itibarıyla), iPad mini (2019 itibarıyla) ve iPad’i (2020 itibarıyla) destekliyor. macOS Sequoia 15.1.1 ise iMac (2019 itibarıyla), iMac Pro (2017 itibarıyla), MacBook Air (2020 itibarıyla), Mac Studio, Mac Pro (2019 itibarıyla) ve MacBook Pro (2018 itibarıyla) için kullanılabiliyor.

iOS 18.1.1 güncellemesi ise aşağıdaki iPhone modellerinde destekleniyor.

iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 ve iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 ve iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

iPhone XS ve iPhone XS Max

iPhone XR

3. nesil iPhone SE

2. nesil iPhone SE

Güncellemeyi iPhone’unuza indirmek için cihazınızın “Ayarlar” sayfasını açıp “Genel” bölümünü seçtikten sonra “Yazılım Güncelleme” ekranına gidip “İndir ve Yükle” yazısına dokunmanız yeterli olacak.