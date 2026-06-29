iOS 27 öncesi son viraj: iOS 26.6 Beta 3 yayınlandı

Reklam

Apple, ekosistemdeki kararlılığı artırmak ve hataları çözmek amacıyla iOS 26.6 Beta 3'ü yayınladı.

iPadOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 2.6.6, tvOS 26.6, HomePod yazılımı 26.6 ve visionOS 26.6'nın yeni test sürümleri de çıktı.

Öte yandan şirket, Temmuz ayında halka açık Beta sürümü yayınlanacak iOS 27 için hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknoloji devi Apple, geliştirici programına kayıtlı iPhone kullanıcıları için yeni iOS 26.6 Beta 3 güncellemesini yayınladı. Bunun yanı sıra şirket iPadOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 2.6.6, tvOS 26.6, HomePod yazılımı 26.6 ve visionOS 26.6’nın üçüncü test sürümlerini de kullanıcılarla buluşturdu.

iOS 26.6 Beta 2 sürümünden yaklaşık iki hafta sonra gelen yeni güncellemeler, şu anda test kullanıcıları tarafından dünya genelinde erişilebiliyor. Bununla birlikte yazılımlar, yeni özelliklerden ziyade hata düzeltmeleri ve sistem kararlılığına odaklanıyor.

Reklam

Apple ekosisteminde test süreçleri hızlandı

Apple tarafından sunulan üçüncü Beta sürümleri aşağıdaki yapı numaralarıyla karşımıza çıkıyor:

iOS 26.6 ve iPadOS 26.6: 23G5052d

macOS 26.6: 25G5052e

watchOS 26.6: 23U5049c

tvOS 26.6 ve HomePod: 23L5753c

visionOS 26.6: 2305752d

9to5Mac’e göre Apple bu sürümde herhangi bir yeni işlevsellikten bahsetmemiş olsa da geliştiriciler ve kullanıcılar sistemleri keşfettikçe önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak bazı değişiklikleri sessizce yapmış olabilir.

Bununla birlikte yeni güncellemeler her ne kadar hata düzeltmelerini ön planda tutsa da Apple sessiz sedasız bir şekilde bazı yeni özellikler de eklemiş olabilir.

Şimdilik bu konuda kesin bir açıklama bulunmasa da iOS 26.6 Beta 3 güncellemesinin ayrıntıları ilerleyen günlerde geliştirici ve kullanıcılar sistemleri keşfettikçe ortaya çıkabilir.

iOS 27 için hazırlıklar sürüyor

Öte yandan Apple’ın şu anda ana odak noktası, iOS 27 işletim sistemi olarak biliniyor. Bu test sürümleri sisteme yeni özellikler getirmekle birlikte mevcut hataları da düzeltmeye odaklanıyor.

iOS 27’nin halka açık Beta sürümü Temmuz ayında resmen iPhone kullanıcılarına sunulacak. Kararlı sürüm ise Eylül ayındaki lansmanla birlikte iPhone 18 Pro ailesi ve katlanabilir iPhone Ultra cihazıyla beraber yayınlanacak.

Son olarak Apple bugün ayrıca iOS 26.5.2 güncellemesini iPhone kullanıcıları için yayınladı. Bu güncelleme, sistemde yer alan 30’dan fazla kritik hatayı düzeltiyor.