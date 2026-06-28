İçerik üreticileri için kompakt canavar: DJI Mic Mini 2S tanıtıldı

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DJI Mic Mini 2S kompakt yapısıyla resmen duyuruldu.

Mikrofon, 14 GB dahili hafızası sayesinde dışarıdan bir kayıt cihazına ihtiyaç duymadan saatlerce yüksek kaliteli ses verisi saklayabiliyor.

Ürün, gelişmiş gürültü engelleme algoritmaları ve hafif tasarımıyla öne çıkıyor.

Cihazın 2 Temmuz'da genel lansmanı yapılması ve fiyat etiketinin açılması bekleniyor.

DJI kompakt boyutları ve yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çeken yeni mikrofonunu resmen duyurdu. DJI Mic Mini 2S cihazının öne çıkan özellikleri açıklandı. Merakla beklenen model, 32 bit dahili kayıt özelliğine sahip ve yüksek depolama kapasitesiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

DJI’dan gelen bilgilere göre ürün, kablosuz bağlantı hatalarına karşı koruma arayan içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniden tasarlandı. Şimdilik yalnızca bazı teknik özellikleri açıklanan yeni cihazın genel lansmanı 2 Temmuz’da gerçekleşecek.

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DJI Mic Mini 2S özellikleri

Merakla beklenen yeni DJI mikrofonu, Nisan ayında resmi olarak tanıtılan Mic Mini 2 cihazının halefi olarak karşımıza çıkacak. Model, kolay taşınabilir yapısını korumaya devam edecek. Ayrıca içerik üreticilerinin en çok talep ettiği özellik olan dahili kayıt işlevini de bünyesinde barındıracak.

DJI Mic Mini 2S bu sayede kablosuz bağlantıdan bağımsız olarak saatlerce kayıt yapmaya olanak tanıyan 14,5 GB dahili belleğe sahip olacak. Sistem ayrıca öngörülemeyen ses ortamlarında ses bozulmasını önleyen bir teknoloji olan 32 bit kayan nokta kaydını destekleyecek.

Gizmochina’nın haberine göre alıcı, aynı anda dört adede kadar vericiyi yönetebilme özelliğine sahip olacak. Mono, stereo ve dört kanallı kayıt desteği sunacak.

DJI Mic Mini 2S tasarım ve ergonomi açısından da dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Ürünün vericisi yalnızca 12 gram ağırlığında gelecek ve 10 farklı renkte değiştirilebilir manyetik kapaklar sayesinde estetik özelleştirme imkanı sunacak.

Performans açısından cihaz, 400 metreye kadar iletim menzili, iki seviyeli yapay zeka destekli gürültü azaltma ve üç ses tonu ön ayarı ile karşımıza çıkacak. DJI ayrıca ürünü akıllı telefonlara odaklı versiyonlardan şarj kutuları ve kamera adaptörleri içeren komple paketlere kadar dört farklı kit halinde pazarlayacak.