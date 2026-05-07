    RAM krizi MacBook Neo’yu vurdu: Ucuz model satıştan kalkabilir

    RAM kıtlığı ve artan üretim maliyetleri nedeniyle Apple, MacBook Neo modelinin uygun fiyatlı versiyonunu raflardan kaldırabilir.
    • Apple, artan bileşen ve RAM maliyetleri nedeniyle MacBook Neo'nun 37 bin 999 TL'lik başlangıç modelini piyasadan kaldırmayı planlıyor.
    • Yüksek talep nedeniyle üretim kapasitesinin 10 milyona çıkarılması, mevcut A18 Pro yonga stoklarının tükenmesine ve maliyetli yeni siparişlere yol açtı.
    • Teknoloji devinin, fiyat artışını doğrudan yansıtmak yerine en düşük depolama seçenekli modelleri iptal ederek gizli bir zam stratejisi izlediği vurgulanıyor.

    Apple’ın en bütçe dostu dizüstü bilgisayarı olarak konumlandırdığı MacBook Neo, küresel çapta yaşanan RAM sıkıntısı nedeniyle en cazip özelliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Eski Bloomberg muhabiri ve analist Tim Culpan tarafından paylaşılan bilgilere göre teknoloji devi, 37 bin 999 TL’lik başlangıç fiyatına sahip temel konfigürasyonu satıştan kaldırmayı planlıyor.

    İddianın gerçekleşmesi durumunda, MacBook Neo artık yalnızca 512 GB depolama alanına sahip olan 42 bin 999 TL’lik modeli satın alınabilecek. Apple’ın maliyet artışlarını doğrudan etiketlere yansıtmak yerine, en düşük donanımlı seçeneği listeden çıkararak ortalama satış fiyatını yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.

    Üretim maliyetleri ve çip krizi, MacBook Neo’yu etkiledi

    MacBook Neo’nun piyasadaki beklenmedik başarısı, ironik bir şekilde tedarik zinciri üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Apple’ın başlangıçta 5 ila 6 milyon ünite olarak belirlediği üretim hedefini, yoğun talep sonrası 10 milyona çıkardığı ifade edildi. Talebe yetişmekte zorlanan şirketin internet sitesinde gönderim süreleri şimdiden iki-üç haftayı bulmuş durumda.

    Görsel: Apple

    Cihazın kalbinde yer alan A18 Pro yongaları da maliyet dengelerini değiştiren bir diğer unsur olarak öne çıktı. İlk partide iPhone 16 Pro’dan kalan işlemci stoklarını kullanan Apple, yeni üretim dalgası için TSMC’den taze yonga seti siparişi vermek zorunda. Yapay zeka veri merkezlerinin bellek arzını daraltması ve 3nm üretim kapasitesinin sınırlı olmasının, MacBook Neo’nun üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çektiği bildirildi.

    Apple’ın benzer hamleleri daha önce de görüldü

    Şirket, maliyet artışlarına karşı en ucuz modeli feda etme stratejisini ilk kez uygulamıyor. Geçtiğimiz Mart ayında Mac Studio modelinden 512 GB RAM seçeneği kaldırılırken, geçtiğimiz hafta da Mac mini’nin en uygun fiyatlı versiyonu sessiz sedasız satıştan çekilmişti. Benzer bir tablonun Neo modelinde de yaşanması beklenirken, Tim Culpan Apple’ın fiyat artışını yumuşatmak adına yeni renk seçeneklerini de masada tuttuğunu belirtiyor.

    Görsel: Apple

    MacBook Neo teknik özellikleri

    • Ekran: 13 inç, 2408 x 1506, 500 nit, IPS, Liquid Retina
    • İşlemci: Apple A18 Pro çip
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB SSD
    • Kamera: 1080p FaceTime HD
    • Pil ve güç: 16 saate kadar, 36.5watt/h, 20W USB-C güç adaptörü
    • Portlar: 1x USB 3 (USB-C), 1x USB 2 (USB-C), 3.5mm kulaklık jakı
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 6, WiFi 6E
    • Klavye ve Trackpad: Magic Keyboard / Touch ID özellikli Magic Keyboard
    • Yazılım: macOS 26
    • Boyut ve ağırlık: 206.4 x 297.5 x 12.7 mm x 1.23 kg
    • Fiyat: 256 GB 37 bin 999 TL, 512 GB 42 bin 999 TL

    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

