Apple, iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 “RC” sürümlerini yayınladı

Reklam

Apple, geliştiriciler için iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 işletim sistemlerinin son aşaması olan "Release Candidate" sürümlerini erişime açtı.

Yeni güncellemeler Haritalar uygulaması için reklam altyapısı hazırlarken, RCS mesajlarında uçtan uca şifreleme testlerini sisteme geri getiriyor.

Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için ise üçüncü taraf giyilebilir cihazlara Apple ekosistemine benzer gelişmiş eşleştirme özellikleri sunuluyor.

Apple, merakla beklenen yeni yazılım güncellemeleri için son aşamaya geldi. Şirket, dördüncü Beta sürümünün üzerinden henüz bir hafta geçmişken iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 “Release Candidate” (RC) yani sürüm adayı versiyonlarını kullanıma sundu.

MacRumors’un haberine göre, her iki yazılımın da önümüzdeki hafta tüm kullanıcılar için resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hem Avrupa Birliği’ne özel hem de dünya genelindeki bütün iPhone sahipleri için önemli yenilikler getiren iOS 26.5 RC güncellemesi neler sunuyor? İşte detaylar.

Reklam

Avrupa Birliği’ne özel giyilebilir cihaz yenilikleri

Avrupa Birliği pazarındaki kullanıcıları için Apple; üçüncü taraf kulaklıklar ve akıllı saatler için yakınlık eşleştirme, bildirim yönlendirme ve Canlı Etkinlikler gibi özellikleri test etmeye başladı. Yenilikler sayesinde üçüncü taraf giyilebilir cihazlar, Apple Watch ve AirPods ile neredeyse aynı imkanlara sahip olacak.

Android kullanıcıları için RCS şifreleme testleri

Apple, iPhone ile Android kullanıcıları arasındaki RCS mesajları için uçtan uca şifreleme (E2EE) testlerine hız kesmeden devam ediyor. Daha önce iOS 26.4 Beta sürümüne eklenen ancak tam sürüm yayınlanmadan önce kaldırılan işlev, yeni güncellemeyle birlikte yeniden test aşamasına girdi.

Haritalar uygulamasına reklam altyapısı geliyor

Haritalar uygulamasına yepyeni bir “Önerilen Yerler” işlevi eklendi. Kullanıcıların son aramalarına ve mevcut trendlere göre yakındaki ziyaret edilebilir mekanları tavsiye eden özellik, aynı zamanda Apple Haritalar uygulamasında gösterilecek reklamların da temelini atıyor.

Ayrıca yeni yılın Pride tasarımlı Apple Watch kordonuna uyum sağlayacak yepyeni bir Pride duvar kağıdı da kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

iOS 26.5 RC sürümü nasıl indirilir?

Kayıtlı geliştiriciler, cihazlarındaki Ayarlar menüsünden Genel bölümüne girip Yazılım Güncelleme seçeneğini takip ederek iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 güncellemelerini yükleyebilirler. Öte yandan yayınlanan yeni sürümlerde herhangi bir yeni Siri özelliği yer almıyor. Bu sebeple Apple’ın gelişmiş Siri özelliklerini doğrudan iOS 27 işletim sistemine sakladığı tahmin ediliyor.

Merak edenler için, beklentilere göre aşağıdaki telefonlara sahip kullanıcılar, iOS 27 güncellemesini yükleyebilecekler:

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 3