iPhone 16 Pro parçalara ayrıldı! İlk sökme videosu yayınlandı

9 Eylül tarihinde Apple tarafından gerçekleştirilen lansman etkinliğinde piyasaya çıkan iPhone 16 Pro modeli ilk sökme videosu ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de resmi olarak satışa çıkan amiral gemisi akıllı telefon modeli, REWA Technology adlı YouTube kanalı tarafından parçalara ayrıldı.

iPhone 16 Pro’nun dahili bileşenleri görüldü

Yayınlanan sökme videosu ile birlikte iPhone 16 Pro modelinin iç parçalarının selefinden ne kadar farklı olduğu gözler önüne serildi. Dikkat çeken yenilikler arasında daha küçük bir anakart ve geliştirilmiş soğutma sistemi gibi unsurlar yer alıyor.

Paylaşılan videodan da göreceğimiz üzere iPhone 16 Pro arkadan açılıyor. Üst düzey bir donanıma ev sahipliği yapan cihaz termal performansı beş kat artırmanın bir yolu olarak çelik bir kasayla birlikte dahili alüminyum ve grafit kaplamayla geliyor.

iPhone 16 serisinin gelişmiş modelinde 12 MP periskopik sensör bulunması nedeniyle kamera dizilimi daha büyük boyutlara ulaşıyor. Bununla beraber pil kapasitesi de artış gösteriyor. iPhone 15 Pro’da 3.274 mAh batarya yer alırken, halefi olan iPhone 16 Pro’da ise 3.582 mAh pile yer veriliyor.

iPhone 16’nın öne çıkan bir diğer yeni özelliği, kamerayı kontrol eden düğmenin kasaya lazerle kaynaklanması oluyor. Bu bakım gerektiğinde cihazdan çıkarılamayacağı anlamına gelir. Öte yandan onarımı kolaylaştırmak için şarj portunu bağlayan kablo artık mikrofonla entegre durumda değil.

iPhone 16 sökme videosunda genel anlamda bileşenlerin bir bütün olarak yoğunlaştığı görülüyor. Daha kompakt ve dar alan, yeni amiral gemisi telefon için onarımları biraz daha zorlu hale getiriyor. Yayınlanan videoyu aşağıdan da izleyebilirsiniz:

iPhone 16 Pro teknik özellikleri

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran, Dynamic Island, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 2.000 nit’e kadar maksimum parlaklık ve Ceramic Shield koruması

2622 x 1206 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran, Dynamic Island, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 2.000 nit’e kadar maksimum parlaklık ve Ceramic Shield koruması İşlemci: Apple A18 Pro

Apple A18 Pro Dahili depolama alanı: 128, 256, 512 GB ve 1 TB depolama alanı

128, 256, 512 GB ve 1 TB depolama alanı Arka kamera: f/1,78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera | f/1,8 diyafram açıklığına, OIS ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto kamera

f/1,78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera | f/1,8 diyafram açıklığına, OIS ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto kamera Selfie kamerası: f/1,9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ön kamera

f/1,9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ön kamera Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC Diğer özellikler: Face ID, Kamera Denetimi Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 sertifikası

Face ID, Kamera Denetimi Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 sertifikası Batarya: MagSafe aracılığıyla 25 W’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj

MagSafe aracılığıyla 25 W’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

149,6 x 71,5 x 8,25 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram İşletim sistemi: iOS 18

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