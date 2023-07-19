iPhone 16 Pro Max süper telefoto lens ile gelebilir

Teknoloji devi Apple, her yıl olduğu gibi bu sene de Eylül ayında yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini karşımıza çıkaracak. Apple Park’ta gerçekleştirilmesi beklenen etkinliğin henüz net tarihi açıklanmasa da organizasyonun başrol kahramanının iPhone 15 serisi olacağı biliniyor. iPhone 15’in lansmanı için geri sayım başlarken, ortaya çıkan son raporlar, önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone 16 ailesine gözleri çeviriyor.

2024 yılının üst düzey amiral gemisi akıllı telefonları arasında yer alacağı tahmin edilen iPhone 16 serisinin en güçlü seçeneği olacak Pro Max sürümü, iddialara göre süper telefoto lens ile sunulacak. Mobil fotoğrafçılar için üst düzey bir performans vaat edecek cihaz, şimdiden beklentileri fazlasıyla artırmış durumda.

iPhone 16 Pro Max kamera özellikleri ortaya çıktı

Digital Chat Station’ın iddialarına göre 2024 yılının Eylül ayında piyasaya sürülecek iPhone 16 Pro Max, 30 mm’ye eşdeğer odak uzaklığına sahip yenilikçi bir telefoto lens ile güçlendirilecek. Bu dikkat çekici odak uzaklığı, cihazın rakipleri ile arasındaki mesafeyi iyice artıracak. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy S23 Ultra modelinin periskop lensi 230 mm odak uzaklığına sahipken, mevcut iPhone 14 Pro Max’in ise 77 mm’de 3x optik görüntü sunan bir telefoto lense sahip olacağı öne sürülüyor.

İddialara göre bu yıl piyasaya çıkacak olan iPhone 15 Pro Max, “süper” kategorisine sahip olmasa da periskopik bir telefoto lens ile hayranları karşısına çıkacak. iPhone 15 Pro’nun da periskop lense sahip olacağını varsayarsak, iPhone 16 Pro’nun iPhone 15 Pro Max’in lensini devralacağı, iPhone 16 Pro Max’in ise daha gelişmiş bir yeni sistemi benimseyeceği tahmin ediliyor.

iPhone 16 serisi ile ilgili diğer iddialar arasında, muhtemelen ana kamera için tasarlanmış, daha büyük boyutlara sahip 1/1.14 inç formatında yeni bir sensör yer alacak. Bu sensörün iPhone 14 Pro Max’teki 1/1.28 inçlik sensöre kıyasla alanda yüzde 12’lik bir artışı temsil ediyor. Sensörün üreticisinin ise Sony olacağı öne sürülüyor. Daha önce bu yeni sensörün iPhone 15 Pro Max ile piyasaya sürüleceği iddia edilmiş olasa da şirketin bu planları bir sene daha ertelediği aktarılıyor.

Gelecek yıl piyasaya çıkacak olan iki Pro modelinde olası bir boyut artışına işaret ediliyor. iPhone 16 Pro modeli 6.1 inçten 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max ise 6.7 inçten 6.9 inç boyutuna çıkabilir. Ancak bu artışlardan serisinin standart modeli olan iPhone 16 ile iPhone 16 Plus’ın etkilenmeyeceği tahmin ediliyor.

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