iPhone 15 üretimi için ilk denemeler başladı

ABD merkezli teknoloji devi Apple yılın son çeyreğinde yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya sürecek. Heyecanla beklenen iPhone 15 serisi, eylül ayında gerçekleşecek olan lansman etkinliğinde tüm dünyaya tanıtılacak. Toplamda dört modelden oluşacağı tahmin edilen cihazlar için bugün önemli bir aşamaya gelindi. Foxconn şirketi, iPhone 15 üretimi için ilk deneme çalışmalarını başlattı.

Tayvan merkezli çok uluslu elektronik imalat hizmeti şirketi Foxconn, iPhone 15 üretiminin ilk aşaması olan deneme üretimleri için start verdi. Bu aşama resmi olarak yeni üretim tanıtımı ya da NPI olarak bilinmektedir. NPI süreci, planlanan üretim dönemindeki olası problemleri tanımlamak için gerçekleştiriliyor. Öte taraftan bu aşamada, sürecin daha da iyileştirilmesi ve optimizasyonu için de çalışmalar yapılıyor.

Apple, iPhone 15 serisinin NPI üretimi için Foxconn’u seçti

iPhone 14 serisine olan talepleri karşılamakta büyük bir güçlük çeken Apple, Foxconn ile iPhone 15 üretiminin ilk aşamasına girdi. Halihazırda oldukça az sayıda iPhone 15 modelinin manuel montajı yapılacak olsa da NPI aşamasında gerçek bir üretim hattı kullanılıyor. Cihazlar, seri üretiminde kullanılması beklenen tüm işlem ve ekipmanlar kullanılarak eksiksiz şekilde bir araya getiriliyor.

iPhone 15 serisinin NPI üretimi sürecinde Foxconn, montaj aşamasında yer alan tüm işlemlerin beklendiği gibi çalışmasını sağlamak ve seri üretim başladığında sorun yaratabilecek unsurları tespit etmek istiyor. İkinci aşamada ise, üretim sürecini iyileştirme, verimliliği artırma ve maliyetleri azaltma yolları aranacak.

Economic Daily News, Foxconn şirketinin Apple tarafından deneme üretimini gerçekleştirecek ilk şirket olarak seçilmesinin pek de şaşırtıcı olmadığını aktarıyor. Apple’ın birincil iPhone montajcısı olan Foxconn’un hem Çin hem de Hindistan pazarlarındaki iPhone 15 siparişlerinin büyük bir çoğunluğunu tedarik edeceği düşünülüyor.

iPhone 15 serisi özellikleri neler olacak?

Apple, her yıl olduğu gibi muhtemelen bu yıl da yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesinin tanıtımı için eylül ayını seçecek. Gerçekleştirilecek olan lansman etkinliğinde dört cihazın karşımıza çıkacağı düşünülüyor. Bunlar standart iPhone 15 modelinin yanı sıra iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olacak. Ancak ortaya çıkan iddialar, Pro Max modelinin iPhone 15 Ultra adıyla gelebileceğini de öne sürüyor.

iPhone 15 serisi muhtemelen gövde ve ekran boyutları konusunda iPhone 14 ile birebir aynı yapıda olacak. ProMotion ve Always On Display özellikleri olmasa da şirketin Dinamik Ada tasarımını serinin tüm modellerine getireceği öne sürülüyor. Öte taraftan şirket, Avrupa Birliği yasalarına uyum sağlamak için büyük olasılıkla bu yıl Lightning girişi yerine USB-C bağlantı girişine yer vermeye başlayacak.

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde karşımıza çıkacak olan Apple Bionic A17 işlemcisinin, ham güçten çok enerji verimliliğine ve pil ömrüme odaklanacağı tahmin ediliyor. Serinin standart modellerinde ise iPhone 14 Pro ve Pro Max’te gördüğümüz Bionic 16 işlemcisi karşımıza çıkacak.