iPhone 16 çıkış tarihi belli oldu! Lansman çekimleri tamamlandı

iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesinin çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen yeni amiral gemisi cihazlar için geri sayım başladı. Dört modelden oluşacak seriyle alakalı ortaya çıkan son raporlar, cihazların 10 Eylül tarihinde tüketicilerle buluşacağına işaret ediyor.

Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın iddialarına göre iPhone 16 çıkış tarihi 10 Eylül olacak. Aynı etkinlikte şirket Apple Watch Series 10 akıllı saat ve yeni AirPods 4 kablosuz kulaklık modelini de piyasaya sürecek. Dolu dolu bir lansman etkinliği üzerinde çalışan Apple, burada yalnızca ürün tanıtımlarına yer vermeyecek. Bunun yanı sıra şirketin yapay zeka konusunda da önemli duyurularda bulunması bekleniyor.

Yapay zeka ile ilgili heyecan verici duyuruların karşımıza çıkacağı tahmin edilen etkinlikte şirketin WWDC 2024’te tanıttığı Apple Intelligence adlı AI hizmeti üzerine merak edilen önemli detaylara yer verilmesi bekleniyor. Bu bağlamda şirketin iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia işletim sistemleri ile alakalı da çeşitli konuşmalar sunacağı öne sürülüyor.

iPhone 16 lansman çekimleri bitti

Mark Gurman, iPhone 16 çıkış tarihi ile ilgili verdiği bilginin yanı sıra aynı zamanda merakla beklenen etkinliğin çekimlerinin de sona erdiğini açıkladı. Kaydın tamamlandığı çekimlerin şu anda düzenleme ve özel efekt ekleme aşamasında olduğu dile getirildi.

iPhone 16 çıkış tarihi ile ilgili Gurman’ın tahmini henüz Apple tarafından onaylanmadı. Fakat bu konuda şirketten onay gelmesi halinde resmi ürün satışlarının Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Çin ve Latin Amerika’da 20 Eylül tarihinde başlayacağı ifade ediliyor. Gurman’dan konuya ilişkin gelen açıklama şu şekilde oldu:

“Şirket, iPhone 16 lansman videosunun çekimlerini tamamladı ve 10 Eylül Salı günü kampüsünde bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Son yıllardaki liderliğini sürdüren Apple, açılış videosunu Steve Jobs Theatre’da gösterecek ve daha sonra katılımcıların yeni iPhone’ları ve diğer donanım ürünlerini incelemesine olanak tanıyacak. Tabii ki sunum internet üzerinden de yayınlanacak. Yeni iPhone’lar 10 gün sonra, 20 Eylül Cuma gününden itibaren mağazalara çıkacak.”

Geçtiğimiz hafta da iPhone 16 çıkış tarihi ile ilgili dikkat çekici bir rapor yayınlanmış ve yine 10 Eylül tarihine işaret edilmişti. Fakat günler sonra gelen bir haberde bu iddianın bir “şaka” olduğu ortaya çıkmış ve Apple hayranları hayal kırıklığına uğramıştı. Gelen son iddialarda da yine aynı tarihe işaret edilmesi dikkat topladı.

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