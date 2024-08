iPhone 16 çıkış tarihi ile ilgili tanıtım afişinin “şaka” olduğu ortaya çıktı

Teknoloji dünyasında yılın en keyifli dönemlerinden birine geldik. Her yıl olduğu gibi bu sene de yine Eylül ayında yeni bir lansman etkinliği ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Apple, merakla beklenen amiral gemisi iPhone 16 serisi modellerini karşımıza çıkarmak için artık gün saymaya başladı. Dün sizlerle paylaştığımız üzere bir kaynak, iPhone 16’nın çıkış tarihi ile ilgili bir tanıtım afişi yayınlamış ve heyecan yaratan cihazların 10 Eylül tarihinde piyasaya duyurulacağını öne sürmüştü.

Fakat olayın üzerinden çok fazla vakit geçmeden işin gerçeği anlaşıldı. Majin Bu’nun yayınlamış olduğu “Ready. Set. Capture.” sloganına sahip tanıtım afişiyle kısa sürede büyük bir dikkat toplamıştı. Ancak bu posterin Apple tarafından oluşturulmadığı ve yaklaşan lansman etkinliği için 10 Eylül tarihinin şirket tarafından paylaşılmadığı ortaya çıktı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Majin Bu’nun kısa süre önce paylaştığı iPhone 16 çıkış tarihi ile ilgili tanıtım afişi büyük bir dikkat yaratsa da bunun sahte bir afiş olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar afişteki “Capture” ifadesinin iPhone 16 modellerinde karşımıza çıkması beklenen yeni yakalama düğmesini sembolize ettiği düşünülse de bunun Apple hayranlarının ilgisini çekmesi amaçlanan bir taktik olduğu fark edildi. X platformundaki bir kullanıcının bu afişi tamamen can sıkıntısından hazırlayıp paylaştığı anlaşıldı.

According to what I was told by a source who asked to remain anonymous, the new Apple event where the iPhone 16 will be presented, will be held on September 10 2024.

This should be the cover of the invitation pic.twitter.com/7jGoafHaOU

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2024