iPhone 15 Pro Max ve Galaxy S23 Ultra uygulama açılış hızı testine girdi

Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 15 Pro Max, uygulama açılış hızı testi için Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un üst düzey modeli Galaxy S23 Ultra ile karşılaştırıldı. PhoneBuff kanalı tarafından gerçekleştirilen bu test, değerlendirme sırasında hangi modelin daha iyi bir performans sunduğunu göstermek adına Apple ve Samsung telefonlarını yarıştırdı.
Yaklaşık olarak 6 dakika uzunluğunda olan videoda, ilk turda iki cihaz arasında kıyasıya bir rekabet olduğu dikkat çekiyor. Ancak Samsung’un daha büyük bir avantaja sahip olduğu, Apple’ın ise kaybedilen zamanı telafi ettiği ve rakibinin hızlarına ulaşmayı başardığı anlar pek çok kişiyi şaşırtıyor.
iPhone 15 Pro Max ve Galaxy S23 Ultra performans testi sonuçları
iPhone 15 Pro Max ve Samsung Galaxy S23 Ultra‘nın karşı karşıya geldiği uygulama açılış testi, Apple’ın bazı üretkenlik uygulamalarını açmanın yanı sıra filtreler eklerken ve ilerlemeyi kaydederken uygulamaları düzenlemede daha fazla zorluk yaşıyor. Öte yandan Samsung ise bazı oyunların açılışında büyük bir dezavantaj içeriyor. Tüm bu mücadelede Apple’ın akıllı telefonu, ilk turda yaklaşık 2 saniyelik bir süre avantajıyla liderlik etti etti.
İkinci turda da senaryo pek değişmedi. Samsung modeli daha yüksek RAM kapasitesi ile rakibini takip ederken, Apple yine 2 saniyelik bir avantaj yakaladı ve tüm testi 4 saniye önde tamamladı. Ayrıca videodaki sunucu, sıcaklık ile ilgili sorulara da değindi. Söz konusu problemin testte de meydana geldiğini dile getirdi. Apple telefonu rakibine göre daha yüksek sıcaklık oranlarına ulaştı. Ancak yine de iki cihaz arasında bu bağlamda önemli bir fark ortaya çıkmadı.
iPhone 15 Pro Max özellikleri
- Ekran: 120 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran
- İşlemci: Apple A17 Pro
- Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama
- Selfie kamerası: 12 MP ön kamera
- Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (5x yakınlaştırma)
- Bağlantı: 5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS
- İşletim sistemi: iOS 17
Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- RAM: 8 GB ve 12 GB
- Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB
- Arka kamera: 200 MP geniş açı, 10 MP periskop lens, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı sensör
- Ön kamera: 12 MP
- Batarya: 5000 mAh pil
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, 5G, çift SIM
- Yazılım: Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzü
iPhone 15 Pro Max ve Samsung Galaxy S23 Ultra’nın uygulama açılış testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: