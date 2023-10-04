iPhone 15 Pro Max ve Galaxy S23 Ultra uygulama açılış hızı testine girdi

Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 15 Pro Max, uygulama açılış hızı testi için Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un üst düzey modeli Galaxy S23 Ultra ile karşılaştırıldı. PhoneBuff kanalı tarafından gerçekleştirilen bu test, değerlendirme sırasında hangi modelin daha iyi bir performans sunduğunu göstermek adına Apple ve Samsung telefonlarını yarıştırdı.

Yaklaşık olarak 6 dakika uzunluğunda olan videoda, ilk turda iki cihaz arasında kıyasıya bir rekabet olduğu dikkat çekiyor. Ancak Samsung’un daha büyük bir avantaja sahip olduğu, Apple’ın ise kaybedilen zamanı telafi ettiği ve rakibinin hızlarına ulaşmayı başardığı anlar pek çok kişiyi şaşırtıyor.

iPhone 15 Pro Max ve Galaxy S23 Ultra performans testi sonuçları

iPhone 15 Pro Max ve Samsung Galaxy S23 Ultra‘nın karşı karşıya geldiği uygulama açılış testi, Apple’ın bazı üretkenlik uygulamalarını açmanın yanı sıra filtreler eklerken ve ilerlemeyi kaydederken uygulamaları düzenlemede daha fazla zorluk yaşıyor. Öte yandan Samsung ise bazı oyunların açılışında büyük bir dezavantaj içeriyor. Tüm bu mücadelede Apple’ın akıllı telefonu, ilk turda yaklaşık 2 saniyelik bir süre avantajıyla liderlik etti etti.

İkinci turda da senaryo pek değişmedi. Samsung modeli daha yüksek RAM kapasitesi ile rakibini takip ederken, Apple yine 2 saniyelik bir avantaj yakaladı ve tüm testi 4 saniye önde tamamladı. Ayrıca videodaki sunucu, sıcaklık ile ilgili sorulara da değindi. Söz konusu problemin testte de meydana geldiğini dile getirdi. Apple telefonu rakibine göre daha yüksek sıcaklık oranlarına ulaştı. Ancak yine de iki cihaz arasında bu bağlamda önemli bir fark ortaya çıkmadı.

iPhone 15 Pro Max özellikleri

Ekran: 120 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran

120 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (5x yakınlaştırma)

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (5x yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS

5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS İşletim sistemi: iOS 17

Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

Ekran : 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit parlaklık

: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit parlaklık İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM : 8 GB ve 12 GB

: 8 GB ve 12 GB Depolama : 256 GB, 512 GB ve 1 TB

: 256 GB, 512 GB ve 1 TB Arka kamera : 200 MP geniş açı, 10 MP periskop lens, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı sensör

: 200 MP geniş açı, 10 MP periskop lens, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı sensör Ön kamera : 12 MP

: 12 MP Batarya : 5000 mAh pil

: 5000 mAh pil Bağlantı : Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, 5G, çift SIM

: Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, 5G, çift SIM Yazılım: Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzü

iPhone 15 Pro Max ve Samsung Galaxy S23 Ultra’nın uygulama açılış testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: