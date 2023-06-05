Samsung Galaxy S23 Ultra için yeni portre modu geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung önümüzdeki günlerde Galaxy S23 akıllı telefon ailesi için yeni bir güncelleme yayınlayacak. Bu güncellemeyle birlikte, seride yer alan modellerin kamerası iyileştirilecek ve aynı zamanda Samsung Galaxy S23 Ultra için yeni bir portre modu eklenecek. Mobil fotoğrafçılar için son derece faydalı olacak bu gelişmeler, şimdiden büyük bir heyecan ve beklenti yaratmış durumda.

Güncelleme şu anda zaten Samsung’un sunucularında mevcut bulunuyor ve en geç 6 Haziran tarihine kadar yayınlanması bekleniyor. Bu ay içerisinde şirket, ürün yazılımını daha da geliştirmek için Google Pixel akıllı telefonlardan çok daha önce yeni güvenlik güncellemesi yamalarını yayınlayacak. Amiral gemisi modellerini üst düzey bir güvenlikte tutmayı amaçlayan firma, elbette ki yukarıda da söz ettiğimiz üzere kamera yeniliklerini ihmal etmeyecek.

Samsung Galaxy S23 serisi için kamera iyileştirmeleri yapılacak

Son zamanlarda pek çok Samsung Galaxy S23 kullanıcısı, fotoğraf çekerken bulanık görüntü hatası ile karşılaşıyor. Daha detaylı bir şekilde ifade etmek gerekirse, 50 MP ana kamera ile çekilen fotoğraflarda, özellikle de yakın plan çekimlerde, kalıcı olarak bulanık bir alandan şikayet ediliyor.

Şimdi ise Samsung, bir yazılım güncellemesinin bu sorunu çözmek istiyor. Şirket, hatanın nedeninin karanlıkta fotoğraf çekerken kullanılan parlak diyaframa sahip geniş açılı arka kamera olduğunu açıklayarak, daha belirgin bir seçici odaklamanın fotoğrafların arka planını biraz bulanık gösterebileceğini de vurguluyor.

Yeni güncelleme ile birlikte şirket, Galaxy S23’te karşılaşılan bulanık fotoğraf hatasını düzelterek kamera kalitesini iyileştirecek. Ice Universe tarafından Twitter’dan paylaşılan iddialara göre çekim kalitesindeki iyileştirmelere ek olarak yeni güncelleme, Samsung Galaxy S23 Ultra cihazı için yeni bir portre modu içerecek.

Galaxy S23 Ultra’ya gelecek olan yeni portre modu seçeneği, 200 Megapiksel ana kameranın çekiminde bir kesim yapmak için 2x’te görüntü elde etmenize olanak sağlayacak. Ice Universe bu yeniliği test ettiğini, son derece kaliteli bir şekilde göründüğünü ve bunun beklentilerini fazlasıyla aştığını dile getirdi. Şu anda cihaz, bilindiği üzere 1x ve 3x’te portre çekmenize izin veriyor. Bu nedenle yeni mod, 3x ile aşırı yakınlaştırma yapmak zorunda kalmadan, daha makul bir mesafeden fotoğraf çekmenize katkıda bulunacak.

Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

6,8 inç Dinamik AMOLED 2X panel ile karşımıza çıkan amiral gemisi Samsung telefonu; 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1.750 nit maksimum parlaklık imkanı, 1440 x 3088 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus 2 cam koruma teknolojisi sunuyor. Cihazın ön kısmında 12 Megapiksel selfie kamerası yer alırken; arkadaki dörtlü kamera setinde ise 200 Megapiksel ana kamera, 10 Megapiksel periskop telefoto lens, 10 Megapiksel telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) işlemciye sahip olan Samsung Galaxy S23 Ultra modeli 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı ile 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi taşıyor. 45 watt hızlı şarj desteği bulunan modelde 5.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor. Galaxy S23 Ultra’nın Türkiye fiyatı ise 53 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor.