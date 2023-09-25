iPhone 15 Pro için Resident Evil Village çıkış tarihi ve fiyatı

Apple, Wonderlust etkinliği sırasında tanıttığı iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi ile dünya çapında hayranlarının dikkatini üzerinde toplamayı başardı. Yılın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan bu organizasyonda şirket, üst düzey teknik özellikleriyle beğeni toplayan ürünlerini sahneye çıkardı. Toplamda dört modelden oluşan seride pek çok önemli yenilik ve iyileştirmeye yer verildi.

USB-C bağlantısıyla gelen modeller, aynı zamanda Dinamik Ada tasarımını benimsemesiyle de hayranlık uyandırdı. Mobil oyuncular için de büyük vaatlerde bulunan seride, Resident Evil Village oyununun yer alacağı öğrenildi. Şimdi ise ortaya çıkan son bilgiler, iPhone 15 Pro ve Pro Max için optimize edilen Resident Evil Village yapımının çıkış tarihi ve fiyatı hakkında merak edilen sorulara aydınlık kazandırdı.

Apple, Resident Evil Village çıkış tarihi ve fiyatını açıkladı

Resident Evil Village’ın iPhone 15 Pro ve iPad için yerel versiyonunun çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen oyun, Apple cihazlarına 30 Ekim tarihinde giriş yapacak. Şu anda App Store mağazasında oyunun ön siparişe açıldığı görünüyor.

Oyunla alakalı merak edilen yeni bilgiler TGS 2023 etkinliği sırasında gerçekleşen Capcom sunumunda ortaya çıktı. Bununla birlikte şirket, heyecan yaratan oyunun iPhone cihazlarına yönelik özel fiyatı da gösterildi. Oyunu çeşitli sınırlamalarla oynamak isteyenler ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabilecek. Ancak herhangi bir sınırlamaya maruz kalmak istemeyenlerin tam versiyondan yararlanabilmek adına para ödemeleri gerekecek.

Capcom, oyunun tam sürümünün kilidini açmak için oyuncuların bir miktar ödeme yapması gerektiğini bildirdi. Tam versiyona erişim sağlayabilmek adına oyuncuların 39,99 dolar tutarında bir satın alma gerçekleştirmeleri gerekiyor. DLC paketinin ise 19,99 dolardan satışa sunulacağı belirtiliyor.

Capcom ekibi, oyunun ekrandaki kontroller ile sınırlı kalmayacağını, oyuncuların konforlu bir deneyime sahip olacaklarını bildirdi. Razer Kishi ya da Backbone One sahibi olan tüm kullanıcıların bu tarz kısıtlamalarla karşılaşmadan fiziksel kontrollerle beraber oyundan geniş bir şekilde yararlanabilecekleri söylendi.

iPhone 15 Pro modelleri için gelecek olan Resident Evil Village sürümü, HDR desteğinin yanı sıra çapraz ilerleme özelliğini de bünyesinde taşıyacak. Bu sayde oyuncular, iPadOS ya da macOS platformları üzerinden oyuna başladıktan sonra oyun oturumunu iOS’ta sürdürmeye devam etme fırsatına sahip olacak.