iPhone 15, A101’de indirimli satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Teknoloji devi Apple’ın Eylül ayında piyasaya sunduğu iPhone 15 modeli dünya çapında kısa sürede büyük bir ses getirdi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgi odağı haline gelen cihaz, amiral gemisi akıllı telefon pazarında tüketiciler için en iyisi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. 6,1 inç ekran, 48 MP ana kamera, Apple A16 Bionic çip, 3.349 mAh pil kapasitesi ve 6 GB RAM ile karşımıza çıkan iPhone 15, şimdi A101 mağazalarına geliyor.

Apple’ın üst düzey performans vaat eden yeni nesil amiral gemisi telefonu iPhone 15, A101 “Aldın Aldın! Online Özel” kampanyasıyla tüketicilere sunuluyor. Apple mağazalarında sunulan rakamlardan daha cazip bir fiyatla kullanıcılar için önemli bir fırsat yaratılıyor. Peki ya iPhone 15’in A101 satış fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar…

iPhone 15’in A101 fiyatı ne kadar?

iPhone 15, 6-12 Kasım tarihleri arasında A101’in online satış kanalları üzerinden tüketicilere sunuluyor. 128 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyon mavi, pembe, sarı, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle satılıyor. A101’de satılan iPhone 15’in fiyatı 47 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Apple’ın resmi internet sitesinde cihazın 49 bin 999 TL‘den satıldığını hatırlatmakta yarar var. Bu anlamda tüketiciler, 2 bin TL’lik bir fiyat avantajından yararlanabilecek.

6,1 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip olan iPhone 15’te HDR10, Dolby Vision, 2.000 nit maksimum parlaklık ve 1179 x 2556 piksel çözünürlük kalitesi sunuluyor. Kutudan çıkar çıkmaz iOS 17 işletim sistemiyle çalışmaya başlayan telefon, Apple A16 Bionic (4 nm) çipinden güç alıyor. Telefonun 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lık dahili depolama alanı seçenekleri ve 6 GB RAM’i bulunuyor.

48 MP ana kamera ile karşımıza çıkan cihaz, 12 MP ultra geniş açılı lense de ev sahipliği yapıyor. Ön kısımda ise 12 MP’lik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor. 3.349 mAh pil kapasitesine sahip olan cihaz, PD2.0 şarj teknolojisi sayesinde yalnızca 30 dakika gibi kısa bir süre içinde yüzde 50 dolum vaat ediyor.

iPhone 15’in öne çıkan noktalarından bir tanesi, ön tarafta yer alan çentiğin ortadan kaldırılmasına imkan tanıyan Dinamik Ada tasarımı oluyor. Bu estetik yaklaşımla birlikte cihaz, daha kullanıcı dostu bir hale bürünüyor. Öte yandan telefonda USB-C bağlantı girişi desteği bulunuyor.