iPhone 13, A101’de 2 bin 400 TL indirimli fiyatla satışa çıktı

Teknoloji devi Apple’ın 2021 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 13 modeli kısa sürede büyük bir ilgi toplayarak şirket için rekor satışlara imza atmıştı. İki yıllık bir zaman zarfının geçmesine rağmen hala daha çok satan telefonlar arasında yer alan iPhone 13 cihazı, şimdi avantajlı bir fiyatla A101 mağazalarına geldi.

Avantajlı bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkan iPhone 13, şık bir tasarım ve güçlü bir performansa ev sahipliği yapıyor. Apple’ın popüler akıllı telefonu, şu anda A101’in internet mağazasına özel olarak ayrıcalıklı bir fiyatla sunuluyor.

iPhone 13’ün A101 fiyatı ne kadar?

Apple’ın iki yıl önce piyasaya sürdüğü iPhone 13, 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu ile şu anda A101’de online satışa özel olarak 34 bin 599 TL karşılığında listeleniyor. Cihazın mevcut renk seçenekleri arasında ise pembe ve siyah opsiyonları bulunuyor.

A101 internet sitesinde avantajlı bir fiyat etiketi sunan iPhone 13, Apple’ın resmi internet sitesinde ise 36 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla tüketiciler için 2 bin 400 TL’lik bir fiyat avantajı sağlanıyor.

iPhone 13 alınır mı? Teknik özellikleri neler?

6,1 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip olan iPhone 13, yüksek bir performansa ev sahipliği yapıyor. 1170 x 2532 piksel çözünürlük kalitesine sahip olan modelde HDR10, Dolby Vision ve 1.200 nit maksimum parlaklık yer alıyor. IP68 sertifikasıyla cihaz 30 dakika boyunca 6 metreye kadar dayanıklılık vaat ediyor.

Apple A15 Bionic (5 nm) çipinden güç alan iPhone 13’te 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile 4 GB RAM kapasitesi yer alıyor. Telefon bu anlamda kullanıcı dostu bir performans çizerek hemen her alanda pratik çözümler vaat ediyor.

12 MP ana kameraya sahip olan cihaz, çift kamera setinde ayrıca 12 MP’lik bir ultra geniş açılı sensöre alan açıyor. Ön tarafta ise 12 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Mobil fotoğrafçılar için kaliteli bir deneyime kapı aralayan şirket, 3.240 mAh pil kapasitesi sayesinde kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor. Öte yandan telefon, 30 dakikada yüzde 50 şarj desteğine izin veriyor.

İki yıllık bir akıllı telefon olmasına rağmen hala daha güçlü bir performansa olanak tanıyan iPhone 13, Apple’ın eskimeyen cihazları arasında yer alıyor ve uzun yıllar daha performansından ödün vermeyeceğinin sinyallerini veriyor. Dolayısıyla cihaz, 34 bin 599 TL’lik bir fiyat etiketini karşılamaya bütçesi yeten kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.