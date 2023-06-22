iOS 17 beta 2 güncellemesi çıktı

Teknoloji devi Apple bugün iOS 17 beta 2 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarının karşısına çıktı. Sonbahar döneminde kararlı sürümüyle uyumlu modellere dağıtılması beklenen güncelleme, test programına katılan kullanıcılar için bir dizi yeni özellik vaat ediyor. Aynı zamanda bazı sistem iyileştirmeleri ve düzeltmeler de yine bu yazılımda bulunuyor. Şirket iOS’un yanı sıra iPadOS 17 beta 2’yi de iPad kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Bilindiği üzere şirket, bu ayın başlarında Apple Park’ta gerçekleştirilen WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17’yi hayranlarına tanıtmıştı. Merakla beklenen güncelleme, bu yılın Eylül ayında iPhone 15 akıllı telefon serisi ile birlikte piyasaya sürülecek. Fakat bu kadar uzun bir süre beklemek istemeyen kullanıcılar için şirket, test programını devreye sokuyor. Daha ziyade geliştiriciler için sunulan bu fırsatta, kullanıcıların yeni işletim sistemini daha yakından tanımalarına olanak sağlanıyor. Peki ya bugün yayınlanan iOS 17 beta 2’de hangi yeniliklere yer veriliyor? İşte detaylar…

iOS 17 beta 2 ile gelen yenilikler

Apple tarafından geliştirilen bazı uygulamalar artık mevcut işlevler hakkında ayrıntılar sağlayan bir araç ipucu özelliğini kullanıyor. Örnek vermek gerekirse Mesajlar uygulamasında, Siri sesli asistanı sayesinde yazmak yerine konuşarak nasıl mesaj gönderileceğine dair ipuçlarına yer veriliyor. AirDrop kullanırken, yakında herhangi bir bağlantı ile karşılaşmıyorsanız, telefonunuzu başka bir cihaza yakın tutmanız için öneri sunuluyor. Konum ayarlarında şirket, ne olduğunu açıklamasa da MicroLocation seçeneğini kullanıma sunuyor.

Apple, Ayarlar uygulamasının Mesajlar bölümünde, Check-In işlevi için veri seçeneklerinin ifadesini değiştiriyor. Seçenekler artık “Yalnızca geçerli konum” ve “Ziyaret edilen tüm konumlar” yerine “Tam” ve “Sınırlı” olarak görünüyor. Sınırlı veriler geçerli konumu, pil ve ağ sinyali ayrıntılarını ifade ediyor. “Tam” seçeneği ise izlenen rotayı, iPhone kilidinin en son açıldığı ve Apple Watch’un kaldırıldığı konumu içeriyor.

Ayarlar bölümünde Apple Music için Crossfade’in etkinleştirilmesi artık uygulamanın çökme hatasına sebep olmuyor. Buna ek olarak artık Bekleme Modu etkinken, bildirimleri devre dışı bırakma seçeneği de bulunuyor. Yalnızca “Kritik” olarak belirtilen bildirimler, özellik açıkken bile teslim edilebiliyor.

iOS 17 beta 2 güncellemesi aynı zamanda Mesajlar, Telefon ve FaceTime uygulamalarında da bir dizi önemli yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar, kişi posterleri oluşturup ayarlayabilirken; NameDrop aracılığıyla kişi kartlarını daha kolay değiştirebiliyor. FaceTime’da ise yeni tepkiler, efektler ve çıkartmalar bulunuyor.

iOS 17 destekleyen iPhone’lar hangileri?

Eylül 2023’te piyasaya sürülmesi beklenen iOS 17 işletim sistemi pek çok iPhone modelini destekliyor. Ancak ne yazık ki iPhone 8 ve iPhone X modelleri bu güncellemeden yararlanamıyor. Şirket yalnızca 2. nesil iPhone SE ve iPhone XR’dan sonraki cihazlarına bu güncellemeyi sunuyor.